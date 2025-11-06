Da 15 anni il Milan buca la difesa del Parma. Anche se l'ultima volta...

La stagione scorsa, al secondo turno, il Parma si impose sul Milan col punteggio di 2-1: Man al 2’, Pulisic al 66’, Cancellieri al 77’. Avanti, nel 2020-2021, c’era stato l’ultimo segno 2 in schedina, 1-3: Rebic all’8’, Kessie al 44’, Gagliolo al 66’, Leao al 94’.

Ammontano a 28 gli incontri disputati al Tardini fra gialloblù e rossoneri in Serie A. La contabilità racconta di 9 vittorie per i Ducali, 7 segni X, 12 successi per il Diavolo, 33-35 in favore degli ospiti il computo delle marcature.

Lo 0-0, che è il punteggio con più caps, 4, non compare dal 2007-2008.

Difficile pensare di vederlo sabato prossimo. Perché i meneghini marcano agli emiliani in Serie A dalla stagione 2010-2011. Fra match al Tardini e al Meazza la serie gol è arrivata a contare 18 scontri diretti con 42 centri all’attivo (per una media di 2,3 reti/partita).

Situazione in classifica alla vigilia dell’11esima giornata.

Parma con 7 punti (1V – 4X – 5P con 5GF e 12GS), di cui 5 sul proprio campo (1V – 2X – 2P con 4GF e 6GS). Non fa bottino pieno dal quinto turno, successivamente ha raccolto 2 pareggi e rimediato 3 sconfitte. Soprattutto, viene da 2 KO in fila (Roma e Bologna). Milan secondo a quota 21 (6V – 3X – 1P con 15GF e 7GS), 8 in trasferta (2V – 2X – 0P con 6GF e 1GS). Dopo il KO al primo turno ha inanellato 9 giornate positive. Nell’ultimo fine settimana ha vinto lo scontro di vertice contro la Roma.

Fra le varie statistiche di rendimento da segnalare quella che evidenzia i punti presi/persi dopo l’intervallo. Perché il Diavolo si trova a +3, salendo da 18 a 21. Mentre i Ducali sono a -3, scivolando da 10 a 7.

CONFRONTI DIRETTI A PARMA (SERIE A)

28 incontri disputati

9 vittorie Parma

7 pareggi

12 vittorie Milan

33 gol fatti Parma

35 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A PARMA IN CAMPIONATO

Parma-Milan 2-0, 17° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A PARMA IN CAMPIONATO

Parma-Milan 2-1, 2° giornata 2024/2025