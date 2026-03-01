Cremonese-Milan 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti (21' st Terracciano), Folino, Luperto; Zerbin (21' st Zerbin), Thorsby, Vandeputte (37' st Vandeputte), Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy (21' st Djuric). A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Sanabria. All.: Nicola
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (33' st Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (17' st Füllkrug), Fofana (17' st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (44' st Estupinan); Pulisic (33' st Nkunku), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All.: Allegri
Arbitro: Massa
Marcatori: 44' st Pavlovic, 49' st Leao (M)
Ammoniti: Terracciano (C), Maleh (C)
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
