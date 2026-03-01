Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sassuolo-Atalanta 2-1: il tabellino della gara

Sassuolo-Atalanta 2-1: il tabellino della gara
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:17Altre Notizie
Alessio De Silvestro

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic (28’ st Lipani), Koné (44’ st Doig); Berardi (28’ st Nzola), Pinamonti, Laurienté (28’ st Fadera, 34’ st Iannoni). A disp.: Turati, Satalino, Zacchi, Doig, Romagna, Pedro Felipe, Volpato, Vranckx, Bakola, Moro. All.: Grosso

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (31’ st Hien), Kolasinac; Bellanova (1’ st Zappacosta), De Roon, Pasalic, Bernasconi (1’ st Sulemana); Samardzic, Zalewski (23’ st Musah); Scamacca (1’ st Krstovic). A disp.: Sportiello, Rossi, Kossounou, Zappacosta, Bakker, Vavassori, Kamaldeen. All.: Palladino

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 23’ Koné (S), 24’ st Thorstvedt (S), 43’ st Musah (A)

Ammoniti: Idzes (S), Bernasconi (A), Matic (S), Zalewski (A)

Espulsi: Pinamonti (S)

