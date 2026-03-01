Sassuolo-Atalanta 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic (28’ st Lipani), Koné (44’ st Doig); Berardi (28’ st Nzola), Pinamonti, Laurienté (28’ st Fadera, 34’ st Iannoni). A disp.: Turati, Satalino, Zacchi, Doig, Romagna, Pedro Felipe, Volpato, Vranckx, Bakola, Moro. All.: Grosso
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (31’ st Hien), Kolasinac; Bellanova (1’ st Zappacosta), De Roon, Pasalic, Bernasconi (1’ st Sulemana); Samardzic, Zalewski (23’ st Musah); Scamacca (1’ st Krstovic). A disp.: Sportiello, Rossi, Kossounou, Zappacosta, Bakker, Vavassori, Kamaldeen. All.: Palladino
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 23’ Koné (S), 24’ st Thorstvedt (S), 43’ st Musah (A)
Ammoniti: Idzes (S), Bernasconi (A), Matic (S), Zalewski (A)
Espulsi: Pinamonti (S)