Scomparso a 88 anni l'ex Fiorentina, Atalanta e Lazio Rino Marchesi, fu uno dei 'Leoni di Ibrox'

È scomparso oggi Rino Marchesi, ex giocatore della Fiorentina, ma anche di Atalanta e Lazio. Nato l’11 giugno 1937 a San Giuliano Milanese, a giugno avrebbe compiuto 89 anni. Con la maglia viola ha scritto pagine importanti della storia del club, conquistando quattro trofei in un’epoca indimenticabile per i tifosi gigliati.

Arrivato a Firenze nel 1960, Marchesi ha vestito la maglia della Fiorentina fino al 1966, contribuendo ai successi che hanno segnato una generazione. In bacheca, con i viola, può vantare: Coppa Italia 1960-61, Coppa delle Coppe 1960-61, Coppa Italia 1965-66, Mitropa Cup 1966.

Il suo nome è legato in particolare all’impresa di Glasgow e a quel gruppo passato alla storia come i “Leoni di Ibrox”, simbolo di coraggio e identità viola. Con la sua scomparsa se ne va un pezzo di storia della Fiorentina, ma resta il ricordo di un calciatore che ha contribuito a rendere grande il club negli anni Sessanta.