Calcio in lutto per Rino Marchesi, il messaggio della Juve: "Scompare una figura storica"
Il calcio piange la scomparsa di Rino Marchesi, ex giocatore e allenatore venuto tristemente a mancare in queste ore. Anche la Juventus si è unita ai messaggi di cordoglio dei club di Serie A, dedicando questo messaggio su X al suo ex tecnico:
"La Juventus si unisce al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, storica figura del calcio italiano e allenatore bianconero dal 1986 al 1988".
