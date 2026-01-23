TMW Magazine n.165 - Serie A. Viaggio nella massima serie al giro di boa della stagione

“TI TE DOMINET, MILAN”

Serie A. Viaggio nella massima serie al giro di boa della stagione

Un numero dedicato allo stato di salute del calcio italiano a metà campionato: una Serie A ancora apertissima.

L’Editoriale di Luca Bargellini, “Equilibri fragili e nuove ambizioni”, fa il punto sul girone d’andata: Inter, Milan e Napoli davanti, Juventus e Roma a rincorrere, ma soprattutto un campionato vivo, instabile e imprevedibile, dove dietro le grandi si muovono realtà capaci di cambiare gli equilibri.

INTERVISTE

Antonio Iannone: “L’instabilità dell’AIA toglie serenità”

L’ex arbitro analizza il momento della classe arbitrale italiana: VAR, polemiche, governance e prospettive future.

Mandela Keita. Il Parma, l’importanza di Chivu e il sogno Mondiale

Il centrocampista gialloblù si racconta: dalle origini al presente in Serie A, passando per crescita personale e ambizioni internazionali.

DEDICA

Ciao Presidente

Il ricordo di Rocco Commisso: Firenze saluta l’uomo che ha segnato un’epoca recente della Fiorentina.

FOCUS

Serie A

Top e Flop del girone d’andata

I migliori e i peggiori della prima metà di stagione secondo Luca Calamai.

La Serie A al giro di boa: il film

Le cinque partite che hanno segnato una svolta nel campionato.

La Top 11 del girone d’andata

La formazione ideale e i migliori 20 giocatori della stagione fin qui, con Inter e Milan protagoniste.

SERIE B

Dominano Frosinone e Venezia

La Top 11 del girone d’andata e le classifiche di rendimento del campionato cadetto.

ESTERO

L’ingrato destino di Enzo Maresca

La fotografia di un calcio sempre più vorace e impaziente.

RUBRICHE

Gli occhi su Roma - Il tempo della Joya è un ricordo: Dybala è a un bivio

Un’analisi sul futuro dell’argentino e sulle scelte strategiche che attendono la Roma.

L’Alieno - L’oroscopo (molto poco attendibile) del calcio italiano 2026

Allenatori, stelle e destini letti attraverso una lente ironica e surreale.

Pink World - USA chiama Italia

Il calcio femminile azzurro sbarca oltreoceano: dopo Cantore e Boattin, ora tocca a Di Guglielmo.

L’Ultima Parola - Luca Calamai

Con questo VAR il girone di ritorno rischia di essere un incubo: un problema strutturale da affrontare subito.

Libri - “Solo io posso scrivere di te” di Jessica Schillaci

Il racconto intimo e umano di Totò Schillaci, eroe di Italia ’90, visto attraverso gli occhi di una figlia.

A presentare il libro lei stessa in un’intervista a TMWRadio nel podcast Storie di Calcio.

