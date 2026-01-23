TMW Magazine n.165 - Serie A. Viaggio nella massima serie al giro di boa della stagione
È disponibile online TMW Magazine n.165, il numero di gennaio del mensile di approfondimento calcistico gratuito di TUTTOmercatoWEB.com. LEGGILO ONLINE O SCARICA IL PDF
“TI TE DOMINET, MILAN”
Serie A. Viaggio nella massima serie al giro di boa della stagione
Un numero dedicato allo stato di salute del calcio italiano a metà campionato: una Serie A ancora apertissima.
L’Editoriale di Luca Bargellini, “Equilibri fragili e nuove ambizioni”, fa il punto sul girone d’andata: Inter, Milan e Napoli davanti, Juventus e Roma a rincorrere, ma soprattutto un campionato vivo, instabile e imprevedibile, dove dietro le grandi si muovono realtà capaci di cambiare gli equilibri.
INTERVISTE
Antonio Iannone: “L’instabilità dell’AIA toglie serenità”
L’ex arbitro analizza il momento della classe arbitrale italiana: VAR, polemiche, governance e prospettive future.
Mandela Keita. Il Parma, l’importanza di Chivu e il sogno Mondiale
Il centrocampista gialloblù si racconta: dalle origini al presente in Serie A, passando per crescita personale e ambizioni internazionali.
DEDICA
Ciao Presidente
Il ricordo di Rocco Commisso: Firenze saluta l’uomo che ha segnato un’epoca recente della Fiorentina.
FOCUS
Serie A
Top e Flop del girone d’andata
I migliori e i peggiori della prima metà di stagione secondo Luca Calamai.
La Serie A al giro di boa: il film
Le cinque partite che hanno segnato una svolta nel campionato.
La Top 11 del girone d’andata
La formazione ideale e i migliori 20 giocatori della stagione fin qui, con Inter e Milan protagoniste.
SERIE B
Dominano Frosinone e Venezia
La Top 11 del girone d’andata e le classifiche di rendimento del campionato cadetto.
ESTERO
L’ingrato destino di Enzo Maresca
La fotografia di un calcio sempre più vorace e impaziente.
RUBRICHE
Gli occhi su Roma - Il tempo della Joya è un ricordo: Dybala è a un bivio
Un’analisi sul futuro dell’argentino e sulle scelte strategiche che attendono la Roma.
L’Alieno - L’oroscopo (molto poco attendibile) del calcio italiano 2026
Allenatori, stelle e destini letti attraverso una lente ironica e surreale.
Pink World - USA chiama Italia
Il calcio femminile azzurro sbarca oltreoceano: dopo Cantore e Boattin, ora tocca a Di Guglielmo.
L’Ultima Parola - Luca Calamai
Con questo VAR il girone di ritorno rischia di essere un incubo: un problema strutturale da affrontare subito.
Libri - “Solo io posso scrivere di te” di Jessica Schillaci
Il racconto intimo e umano di Totò Schillaci, eroe di Italia ’90, visto attraverso gli occhi di una figlia.
A presentare il libro lei stessa in un’intervista a TMWRadio nel podcast Storie di Calcio.
Il n. 165 di TMWMagazine è disponibile gratuitamente su TMWMagazine.com.
Leggilo ONLINE https://www.tmwmagazine.com/magazine
o
Scaricalo in formato PDF https://www.tmwmagazine.com
anche nell'app iOS o Android di TUTTOmercatoWEB.com!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.