Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

TMW Magazine n.165 - Serie A. Viaggio nella massima serie al giro di boa della stagione

TMW Magazine n.165 - Serie A. Viaggio nella massima serie al giro di boa della stagioneTUTTO mercato WEB
Oggi alle 17:55Altre Notizie
Redazione TMW

È disponibile online TMW Magazine n.165, il numero di gennaio del mensile di approfondimento calcistico gratuito di TUTTOmercatoWEB.com. LEGGILO ONLINE O SCARICA IL PDF
“TI TE DOMINET, MILAN”
Serie A. Viaggio nella massima serie al giro di boa della stagione

Un numero dedicato allo stato di salute del calcio italiano a metà campionato: una Serie A ancora apertissima.
L’Editoriale di Luca Bargellini, “Equilibri fragili e nuove ambizioni”, fa il punto sul girone d’andata: Inter, Milan e Napoli davanti, Juventus e Roma a rincorrere, ma soprattutto un campionato vivo, instabile e imprevedibile, dove dietro le grandi si muovono realtà capaci di cambiare gli equilibri.

INTERVISTE
Antonio Iannone: “L’instabilità dell’AIA toglie serenità
L’ex arbitro analizza il momento della classe arbitrale italiana: VAR, polemiche, governance e prospettive future.

Mandela Keita. Il Parma, l’importanza di Chivu e il sogno Mondiale
Il centrocampista gialloblù si racconta: dalle origini al presente in Serie A, passando per crescita personale e ambizioni internazionali.

DEDICA
Ciao Presidente
Il ricordo di Rocco Commisso: Firenze saluta l’uomo che ha segnato un’epoca recente della Fiorentina.

FOCUS

Serie A
Top e Flop del girone d’andata
I migliori e i peggiori della prima metà di stagione secondo Luca Calamai.
La Serie A al giro di boa: il film
Le cinque partite che hanno segnato una svolta nel campionato.
La Top 11 del girone d’andata
La formazione ideale e i migliori 20 giocatori della stagione fin qui, con Inter e Milan protagoniste.

SERIE B
Dominano Frosinone e Venezia
La Top 11 del girone d’andata e le classifiche di rendimento del campionato cadetto.

ESTERO
L’ingrato destino di Enzo Maresca
La fotografia di un calcio sempre più vorace e impaziente.

RUBRICHE
Gli occhi su Roma - Il tempo della Joya è un ricordo: Dybala è a un bivio
Un’analisi sul futuro dell’argentino e sulle scelte strategiche che attendono la Roma.

L’Alieno - L’oroscopo (molto poco attendibile) del calcio italiano 2026
Allenatori, stelle e destini letti attraverso una lente ironica e surreale.

Pink World - USA chiama Italia
Il calcio femminile azzurro sbarca oltreoceano: dopo Cantore e Boattin, ora tocca a Di Guglielmo.

L’Ultima Parola - Luca Calamai
Con questo VAR il girone di ritorno rischia di essere un incubo: un problema strutturale da affrontare subito.

Libri - “Solo io posso scrivere di te” di Jessica Schillaci
Il racconto intimo e umano di Totò Schillaci, eroe di Italia ’90, visto attraverso gli occhi di una figlia.
A presentare il libro lei stessa in un’intervista a TMWRadio nel podcast Storie di Calcio.

Il n. 165 di TMWMagazine è disponibile gratuitamente su TMWMagazine.com.

Leggilo ONLINE https://www.tmwmagazine.com/magazine
o
Scaricalo in formato PDF https://www.tmwmagazine.com
anche nell'app iOS o Android di TUTTOmercatoWEB.com!

Scarica il Numero Gratuito del TMWMagazine di GennaioLeggi online il Numero Gratuito del TMWMagazine di Gennaio
Articoli correlati
TMW Magazine n.164 - Santi e Peccatori: il nuovo numero è online TMW Magazine n.164 - Santi e Peccatori: il nuovo numero è online
È online il nuovo TMWMagazine: Speciale Calciomercato È online il nuovo TMWMagazine: Speciale Calciomercato
È online il nuovo TMWMagazine: le interviste esclusive a Di Natale, Tesser e Pillon... È online il nuovo TMWMagazine: le interviste esclusive a Di Natale, Tesser e Pillon per la stagione 25/26
Altre notizie Altre Notizie
TMW Magazine n.165 - Serie A. Viaggio nella massima serie al giro di boa della stagione... TMW Magazine n.165 - Serie A. Viaggio nella massima serie al giro di boa della stagione
Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti TMW RadioJuventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti TMW RadioRoma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..." TMW RadioDe Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Massimo Orlando: "Juve può mangiarsi il Napoli. Roma, vinci e sei l'anti-Inter" TMW RadioMassimo Orlando: "Juve può mangiarsi il Napoli. Roma, vinci e sei l'anti-Inter"
Braglia: "Juve e Napoli dicano se ci sono per lo Scudetto. E sul Milan dico..." TMW RadioBraglia: "Juve e Napoli dicano se ci sono per lo Scudetto. E sul Milan dico..."
Il 27 gennaio la Giornata della Memoria: le iniziative della Serie A nel 22° turno... Il 27 gennaio la Giornata della Memoria: le iniziative della Serie A nel 22° turno di campionato
Anellucci: "Lazio, siamo a un punto di non ritorno. Manca progettualità" TMW RadioAnellucci: "Lazio, siamo a un punto di non ritorno. Manca progettualità"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 Il retroscena su Giovane: la Lazio aveva offerto 14 milioni e Belahyane come contropartita
4 "Sono tre anni che mi prendi in giro". Lazio, nuovo scontro fra Romagnoli e Lotito: ora l'addio
5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
EuroMaracanà 19:05EuroMaracanà
EuroMaracanà
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Immagine top news n.1 Napoli, Lucca saluta: si trasferisce al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto
Immagine top news n.2 Il Napoli pensa anche al futuro: per l'estate obiettivo Maxi Perrone del Como
Immagine top news n.3 Juventus-En Nesyri, incontro in mattinata. Si attende il sì, c'è accordo con il Fenerbahce
Immagine top news n.4 Lucca e Lang via: Napoli, mercato estivo bocciato. Vale per tutte le big: poche idee, ma confuse
Immagine top news n.5 Juventus, nuovo round di colloqui per McKennie a febbraio. Le cifre della richiesta
Immagine top news n.6 Fiorentina, la caviglia di Kean non migliora. L’attaccante verso il forfait anche con il Cagliari
Immagine top news n.7 Milan, ci siamo per il rinnovo di Maignan: la prossima settimana può arrivare la firma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.2 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.4 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nottingham Forest, Edu Gaspar accoglie Lucca: "Un mix perfetto di esperienza e potenziale"
Immagine news Serie A n.2 Damiani promuove Giovane al Napoli: "E' un ottimo acquisto. Mi piace molto"
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Lucca saluta: si trasferisce al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie A n.5 Gol, plusvalenza e contropartita: che affare ha fatto il Besiktas con Tammy Abraham
Immagine news Serie A n.6 Il Napoli pensa anche al futuro: per l'estate obiettivo Maxi Perrone del Como
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Pescara riabbraccia Bettella: arriva a titolo definitivo dal Catanzaro
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Modesto: "I nuovi provengono da campionati importanti. Si faranno valere"
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Avellino, i convocati di Biancolino: out Iannarilli, ci sono i neo arrivati Izzo e Sassi
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia-Virtus Entella, i convocati di Abate: out Piscopo, torna Gabrielloni
Immagine news Serie B n.5 Porte chiude al Menti, Abate: "Sconfitta per il calcio. È un duro colpo per Castellammare"
Immagine news Serie B n.6 Biraschi-Fatih Karagumruk, atto terzo. Il difensore lascia il Frosinone e torna in Turchia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, trovato l'erede di Bruzzaniti: in arrivo Spina dal Gubbio
Immagine news Serie C n.2 Catania, un rinforzo in difesa per mister Toscano: arriva Cargnelutti dal Crotone
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, l'attacco parlerà bulgaro: arriva l'esterno Raychev dal Pisa
Immagine news Serie C n.4 Juventus Next Gen, l'attaccante Vacca va in prestito alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.5 Sorrento, interesse concreto per Noce del Livorno. Ma è sempre titolare in Toscana
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, fatta per Valerio Crespi: arriva in prestito con diritto dall'Avellino
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Giacinti lascia la Turchia dopo 6 mesi: è il grande colpo invernale del Como 1907
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, arriva dal Como Alexandra Kerr. Operazione a titolo definitivo
Immagine news Calcio femminile n.3 Milan Women, Erin Cesarini ceduta in prestito fino a giugno alla Lazio
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Viktoria Pinther arriva in prestito dal Parma Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma Women, ceduta in prestito al Venezia l'attaccante Kailey Willis
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia femminile, concluse le gare d’andata dei quarti: tutto aperto in vista del ritorno
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?