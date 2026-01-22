TMW protagonista alla chiusura del mercato: tavola rotonda con il direttore Ceccarini e Gianluca Di Marzio
In occasione dell'ultima giornata della sessione invernale del Calciomercato si terrà una tavola rotonda dal titolo “Calciomercato e Media: il mercato in tempo reale”, in programma lunedì 2 febbraio alle ore 11:30 a Milano, presso l' Hotel Sheraton Milan San Siro, in via Caldera 3.
L’incontro sarà moderato da Marco Nosotti e vedrà la partecipazione di figure di primo piano del panorama giornalistico e della comunicazione sportiva, tra cui il direttore di TuttoMercatoWeb, Niccolò Ceccarini, insieme a Gianluca Di Marzio, Cronache di Spogliatoio e Valerio Gori (Chief Marketing Officer Atletico de Madrid).
La tavola rotonda rappresenterà un momento di confronto e approfondimento sull’evoluzione dell’informazione sportiva durante il calciomercato, con particolare attenzione alle dinamiche della comunicazione contemporanea.
Nel corso dell’incontro verranno affrontati diversi temi, tra cui:
* Il calciomercato nell’era dei social media;
* La gestione della notizia in tempo reale;
* Il racconto del mercato “senza filtri” sulle piattaforme digitali;
* Il passaggio dal messaggio WhatsApp al tweet virale;
* Le nuove sfide per media, club e professionisti della comunicazione.
Durante l’evento saranno inoltre svelate altre importanti novità relative all’evento Calciomercato.
