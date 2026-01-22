Under 15, pari di rigore contro la Slovenia. A Novarello finisce 2-2

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pareggio in amichevole per la Nazionale Under 15 allenata da Enrico Battisti. Gli azzurrini hanno sfidato a Novarello i pari età della Slovenia, trovando un 2-2 acciuffato nel finale. Segnano gli attaccanti Francesco Buondonno (del Napoli), e Lorenzo Vitali (Parma), entrambi su calcio di rigore. I prossimi impegni saranno il 10 e il 12 febbraio contro la Repubblica Ceca, sempre a Novarello.

