Verona, gli ultras acquistano una pagina di giornale contro Zanzi
(ANSA) - VERONA, 06 FEB - Clamorosa protesta di un gruppo di tifosi dell'Hellas Verona contro il presidente esecutivo, Italo Zanzi. Gli ultras gialloblù hanno acquistato un'intera pagina del quotidiano 'L'Arena' per esprimere la loro opinione in merito alle recenti dichiarazioni del dirigente a difesa del progetto societario, rilasciate dopo la chiusura del mercato e l'esonero di Paolo Zanetti. Un'iniziativa civile ma durissima che segna un modo inedito di contestare la società nei tempi moderni.
Nonostante il gelo con la dirigenza, la tifoseria ha confermato il pieno sostegno alla squadra: stasera, per lo scontro salvezza contro il Pisa, il Bentegodi sarà al fianco dei giocatori. La frattura con i vertici societari appare però sempre più profonda. (ANSA).
