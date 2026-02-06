Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Morto Cesare Castellotti, il ricordo di Carlo Nesti, Pierluigi Bonora e Lucio Rizzica

Morto Cesare Castellotti, il ricordo di Carlo Nesti, Pierluigi Bonora e Lucio Rizzica
Oggi alle 07:47Altre Notizie
Redazione TMW
CESARE CASTELLOTTI 12 /09/1939 - 05/02/2026 , GIORNALISTA TV ED INVIATO DA TORINO , NEL PROGRAMMA " NOVANTESIMO MINUTO " NEGLI ANNI 70 /80 /90

Carlo Nesti, una vita alla RAI ricorda Cesare Castellotti, storico corrispondente Rai da Torino sul Toro, morto ieri
È stato il mio capo-servizio per quasi 20 anni.
Grande, e nobile, professionista. È stato, nella Rai di Torino, prima segretario di redazione, e poi, per circa 20 anni, capo-servizio del nucleo sportivo, formato da Barletti, Costa, Calcagno e me. Volto storico del "Novantesimo minuto" di Paolo Valenti. È diventato Vettorello, nella spassosa imitazione di Teo Teocoli. Ha amato più il golf, la sua vera passione, che non il calcio. E ha adorato il Brasile, la sua "terra promessa".
DOVUNQUE SIA, SPERO POSSA GIOCARE A GOLF, LA SUA PASSIONE.

Il ricordo di Lucio Rizzica:
Cesare Castellotti, un altro interprete della 'banda Valenti', di quella meravigliosa macchina di sport e di gol che fu 90° minuto (ideato da Paolo Valenti e Maurizio Barendson), caratterizzata da giornalisti un po' cronisti e un po' tifosi, diventati in pochi anni dei veri e propri beniamini di tifoserie d'antan, che disegnavano arzigogoli verbali per raccontare reti ancora mai viste prima in tv nelle care domeniche pomeriggio degli anni ‘70, ‘80 e fino ai primi ’90.
Cesare Castellotti ci la lasciati all'età di 86 anni. È andato via con i suoi baffi che a volte apparivano e altre scomparivano quando entrava da Torino nelle case degli italiani, per documentare l'ultimo titolo dei granata, per seguire le cavalcate europee della Juventus, per dialogare con Giannini e Necco, con Nesti e Vasino, con Strippoli e Carino... Il suo solo timore, le auto da rally. Lo ricordo un giorno, scese dalla Subaru di Andrea Navarra dopo un test: era bianco come un cencio. Amava il golf e il Brasile.

Il ricordo di Pierluigi Bonora:
Addio caro e mitico Cesare! Ogni volta che ci incontravamo mi dicevi scherzando: “Che cosa sei… “. Con quella tua inconfondibile voce che caratterizzava gli appuntamenti calcistici di “90esimo minuto” la domenica sera su Rai 2. Addio a Cesare Castellotti, maestro di battute, grande giornalista e grande amico, nonché ai tempi segretario della Uiga, Unione italiana giornalisti automotive, con i compianti Novarro Montanari, Maurizio Refini, Gianni Sandri, Luigi Cucchi, Ercole Spallanzani, Marcello Pirovano, Sebastiano Pugliese, il fotografo della allora Uiga, Antonio Ripa, e altri indimenticabili. Apprendo con profondo dolore della tua scomparsa mentre sorseggio un té al bar. Pochi giorni prima avevo parlato di te in famiglia: le tue storie che sembravano veritiere e poi si trasformavano in incredibili barzellette con finale a sorpresa, il viaggio Uiga in Brasile, quello in Russia e le riunioni organizzative, il ritorno in treno anni fa dal Salone di Ginevra con i viaggiatori che ti chiedevano l’autografo, la passione per il golf. Avevi ispirato per il tuo modo di vestire perfino Teo Teocoli alias Gianduia Vettorello in “Mai dire gol”. Addio caro Cesare, ora farai sorridere i tanti amici lassù. E grazie dell’amicizia sincera e del buon umore che sapevi infondere.

Articoli correlati
Giornalismo sportivo in lutto: è morto Cesare Castellotti, volto storico di 90° Minuto... Giornalismo sportivo in lutto: è morto Cesare Castellotti, volto storico di 90° Minuto
Altre notizie Altre Notizie
Blindata la difesa e sbloccato l'attacco, il Cagliari sulla via della salvezza Blindata la difesa e sbloccato l'attacco, il Cagliari sulla via della salvezza
Morto Cesare Castellotti, il ricordo di Carlo Nesti, Pierluigi Bonora e Lucio Rizzica... Morto Cesare Castellotti, il ricordo di Carlo Nesti, Pierluigi Bonora e Lucio Rizzica
Fabio Paratici arriva a Firenze, tutti dentro al carrarmato! Fabio Paratici arriva a Firenze, tutti dentro al carrarmato!
Notte amara per la Juve: i bianconeri ci provano, ma salutano la Coppa Notte amara per la Juve: i bianconeri ci provano, ma salutano la Coppa
Oggi in TV, la 24^ giornata di Serie A inizia con Hellas Verona-Pisa: dove vederla... Oggi in TV, la 24^ giornata di Serie A inizia con Hellas Verona-Pisa: dove vederla
Le partite di oggi: il programma di venerdì 6 febbraio Le partite di oggi: il programma di venerdì 6 febbraio
Italia U15, i convocati per la doppia amichevole contro la Repubblica Ceca Italia U15, i convocati per la doppia amichevole contro la Repubblica Ceca
Cagliari, per la trasferta con la Roma nuova chance a Rodriguez. Sostituirà Luperto... Cagliari, per la trasferta con la Roma nuova chance a Rodriguez. Sostituirà Luperto
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
1 C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
2 La Juve impressiona Palladino, ma in semifinale va l'Atalanta. Spalletti evita polemiche
3 L'Inter ha voluto trattenere Luis Henrique: rifiutata un'offerta da 30 milioni del Bournemouth
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 febbraio
5 Jorgen Strand Larsen, può essere un rimpianto per Milan e Bologna? Venduto per 50 milioni
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juve impressiona Palladino, ma in semifinale va l'Atalanta. Spalletti evita polemiche
Immagine top news n.1 Ranieri apre al grande ritorno di Francesco Totti: “Può essere utile alla Roma. Gasp martella”
Immagine top news n.2 Fiorentina, è iniziata l'era Paratici: "Scelta fatta quando avevamo 6 punti. Qui tutto per far bene"
Immagine top news n.3 Spalletti: "Se fai la conta delle occasioni il risultato è falsato. Il rigore dell'Atalanta c'era..."
Immagine top news n.4 Atalanta-Juventus 3-0, le pagelle: Scamacca non perdona, Bremer stecca. CDK anonimo
Immagine top news n.5 Atalanta in semifinale di Coppa Italia! Travolta una Juve sciupona, 3-0 a Bergamo
Immagine top news n.6 Juventus, Chiellini: "Attaccante? Scandagliato il mercato, ora aspettiamo Vlahovic"
Immagine top news n.7 Atalanta, Percassi: "Non pensavamo di prendere Raspadori, felici che ci abbia scelto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.2 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.3 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.4 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Picerno, il dg Greco non si nasconde: "Stiamo vivendo l'ennesimo campionato falsato"
Immagine news Serie A n.2 Lucchesi: "Non pensavo Paratici venisse alla Fiorentina. Totti alla Roma? Ha sangue giallorosso"
Immagine news Serie C n.3 Picerno, Greco: "Lo dico da anni: un mercato così lungo a gennaio non serve"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Paratici sogna e fa sonare. Ma prima servirà una Fiorentina "con la testa nel carro armato"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, si chiude la telenovela Kouamé: sistemati gli ultimi dettagli, va all'Aris Salonicco
Immagine news Serie A n.3 Oh! You pretty things. Chi è Kieron Bowie, un altro scozzese a Verona
Immagine news Serie A n.4 Mateta, Glasner ammette: "Problema al ginocchio da novembre, il Milan ha deciso così"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Palladino rende merito alla Juve: “Ha una qualità impressionante. Spalletti un top”
Immagine news Serie A n.6 Totti ritorna da dirigente? Le dimissioni del 2019: "Troppe premesse e poca realtà"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Al via la 23ª giornata del campionato di B. Ma il big match è sabato: Frosinone-Venezia
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Cesena-Pescara: punti pesanti in palio per obiettivi diversi
Immagine news Serie B n.3 Samp, senti Dal Canto: "Cicconi ha corsa e un piede d'oro. Può consacrarsi a Genova"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Dionigi su Gondo: "Impegno e dedizione non mancano. Felice per il suo gol"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Degli Innocenti: "Vogliamo alzare l'asticella. Già dalla sfida contro il Palermo"
Immagine news Serie B n.6 Le Borgne: "Ho scelto l'Avellino anche per il suo pubblico. A tutti ricordo Rabiot"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Si alza il sipario sulla 25ª giornata di Serie C: stasera in campo solo il Girone C
Immagine news Serie C n.2 Audace Cerignola, Di Toro: "Il richiamo della Serie B ha pesato sulla scelta di Cuppone"
Immagine news Serie C n.3 Pugno duro del Viminale sui tifosi del Novara: trasferte vietate fino a fine stagione
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Viviani e Brignola verso l'esclusione dalla lista. E anche Vitali rischia
Immagine news Serie C n.5 Picerno, il dg Greco non si nasconde: "Stiamo vivendo l'ennesimo campionato falsato"
Immagine news Serie C n.6 Rauti: "Vorrei liberarmi da 'mamma Torino'. Sarei felice se il Vicenza mi riscattasse"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
Immagine news Calcio femminile n.3 Rosso fuoco con grafiche argentate ispirate a Oslo. Ecco il pallone della finale di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, si riaprono le porte dell'Allianz per le Women: col Wolsfburg si giocherà lì
Immagine news Calcio femminile n.5 Le Azzurre e l'Olimpiade invernale: lo snowboard va per la maggiore, Caruso come Goggia
Immagine news Calcio femminile n.6 Fulmine a ciel sereno in casa Como Women: esonerato mister Sottili
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano