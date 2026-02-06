Le partite di oggi: il programma di venerdì 6 febbraio
Inizia oggi il 23° turno di Serie A, che alle ore 20.45 vedrà il Verona ricevere la visita del Pisa per un'importantissima gara in ottica salvezza, nonché per la prima in gialloblù di mister Paolo Sammarco e in nerazzurro di mister Oscar Hiljemark. Di seguito il programma calcistico di venerdì 6 febbraio, dal calcio italiano a quello estero:
Ligue 1 – Francia
20:45 Metz – Lilla
Bundesliga – Germania
20:30 Union Berlino – Eintracht Francoforte
Premier League – Inghilterra
21:00 Leeds United – Nottingham Forest
Serie A – Italia
20:45 Verona – Pisa
Serie B – Italia
20:30 Cesena – Pescara
Serie C – Girone C – Italia
20:30 Altamura – Monopoli
20:30 Audace Cerignola – Salernitana
20:30 Benevento – Picerno
20:30 Latina – Cavese
Eredivisie – Olanda
20:00 NAC Breda – Excelsior
Liga – Spagna
21:00 Celta Vigo – Osasuna
