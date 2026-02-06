Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fabio Paratici arriva a Firenze, tutti dentro al carrarmato!

Fabio Paratici arriva a Firenze, tutti dentro al carrarmato!TUTTO mercato WEB
Oggi alle 07:29Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Firenzeviola.it
Fabio Paratici (Borgonovo Val Tidone, 13 luglio 1972) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, direttore sportivo della Fiorentina

Sono già fioccati i meme sul nuovo ds viola, molti riferiti a quel carrarmato dentro il quale calarsi per uscire dalle paludi della classifica. Ma ironia a parte il nuovo dirigente parla come un libro stampato, non è difficile farsi convincere dalle sue idee e dai suoi toni, più complicato semmai capire come e quanto (nel tempo) riuscirà davvero a portare in casa viola un metodo che in passato ha certamente funzionato.

Rottura col passato
Intanto però Paratici mette in chiaro parecchi aspetti, sottolinea l'autonomia in ambito sportivo e rilancia un concetto di atmosfera, di cultura, da costruire in un mondo viola dove troppe volte si è deciso di ricominciare da capo. Ma soprattutto si espone a critiche e divisioni che certamente incontrerà nel suo lungo percorso in viola, le richiama persino, laddove sono – dice – fonte di motivazione. Un diverso approccio lontano anni luce da come ha vissuto questo club qualsiasi recriminazione, certamente da mettere in atto nei momenti bui, ma pur sempre apprezzabile.

Da ieri dunque, è iniziata ufficialmente l'avventura del nuovo direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici.
Un ruolo che fino a ieri ha assunto ad interim Roberto Goretti che però resterà un elemento importante al fianco proprio dell'ex dirigente del Tottenham: "Roberto ha tutta la mia stima per quello che ha fatto in questi mesi. E' una persona leale e schietta. Spero di potergli dare una mano mettendo a disposizione la mia esperienza per migliorargli la carriera.
Roberto sarà il mio braccio destro" ha specificato Paratici.

Area sportiva più strutturata
La volontà della Fiorentina è darsi una struttura importante, da cui è nata l'idea di portare a Firenze un manager capace e dall'esperienza internazionale e importante come Paratici responsabile dell'area sportiva e accanto a lui ci saranno Lorenzo Giani a capo capo dello scouting (con lui anche nella Juventus e al Tottenham, nativo di Reggello) e Moreno Zebi che si occuperà dell'area prestiti. Quest'ultimo, già in società da questa estate, vanta alle spalle un percorso da direttore sportivo, con Novara e Cesena oltre ad un passato nel Perugia dove ha conosciuto Goretti. Anche Raffaele Rubino, che ha affiancato Goretti in questi mesi, resta comunque a disposizione. Proprio Paratici ha detto che ha chiesto di portare un solo collaboratore (Giani) e si affiderà e valuterà le persone che ci sono già, con cui nei prossimi giorni avrà anche modo di rapportarsi.

Compiti più a largo raggio
"Il mio metodo di lavoro non è solo quello di comprare giocatori ma devo coordinare altre aree. Avremo tutti i nostri dipartimenti che svilupperemo" ha detto Paratici che dunque avrà come compito la responsabilità completa dell'area sportiva, come ha sottolineato anche il direttore generale Alessandro Ferrari.

Il commento del giornalista Angelo Giorgetti:
In attesa di riprove, lo stile delle risposte di Paratici rappresenta secondo me una promettente novità rispetto a un passato che si è fatto notare anche _ se non soprattutto _ per la permalosità e la ricerca del nemico.
Cito tre frasi:
1) ‘Mi piace l’alto livello di critica, mi piacciono le pressioni. Una clausola rescissoria in caso di retrocessione? No, assolutamente no, grazie per avermi dato l’opportunità di chiarirlo’.
2) La squadra non sembra coinvolta abbastanza? Ho visto buone partite, ma c’è differenza tra fare al 100 per cento e volere al 100 per cento.
3) Cosa mi ha lasciato la squalifica? Ora sono una persona migliore.
Tono pacato, senza spunti per i fantastici haters online che pensano di difendere la Fiorentina facendo leva sul merito delle domande: è sempre la risposta che fa la differenza.
Magari un dirigente così sarà anche ascoltato dentro gli spogliatoi.
La ricerca del nemico crea alibi e soprattutto (come abbiamo visto) ha le gambe corte.

Articoli correlati
Fiorentina, si chiude la telenovela Kouamé: sistemati gli ultimi dettagli, va all'Aris... Fiorentina, si chiude la telenovela Kouamé: sistemati gli ultimi dettagli, va all'Aris Salonicco
...con Oscar Damiani ...con Oscar Damiani
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 febbraio
Altre notizie Altre Notizie
Blindata la difesa e sbloccato l'attacco, il Cagliari sulla via della salvezza Blindata la difesa e sbloccato l'attacco, il Cagliari sulla via della salvezza
Morto Cesare Castellotti, il ricordo di Carlo Nesti, Pierluigi Bonora e Lucio Rizzica... Morto Cesare Castellotti, il ricordo di Carlo Nesti, Pierluigi Bonora e Lucio Rizzica
Fabio Paratici arriva a Firenze, tutti dentro al carrarmato! Fabio Paratici arriva a Firenze, tutti dentro al carrarmato!
Notte amara per la Juve: i bianconeri ci provano, ma salutano la Coppa Notte amara per la Juve: i bianconeri ci provano, ma salutano la Coppa
Oggi in TV, la 24^ giornata di Serie A inizia con Hellas Verona-Pisa: dove vederla... Oggi in TV, la 24^ giornata di Serie A inizia con Hellas Verona-Pisa: dove vederla
Le partite di oggi: il programma di venerdì 6 febbraio Le partite di oggi: il programma di venerdì 6 febbraio
Italia U15, i convocati per la doppia amichevole contro la Repubblica Ceca Italia U15, i convocati per la doppia amichevole contro la Repubblica Ceca
Cagliari, per la trasferta con la Roma nuova chance a Rodriguez. Sostituirà Luperto... Cagliari, per la trasferta con la Roma nuova chance a Rodriguez. Sostituirà Luperto
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
1 C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
2 La Juve impressiona Palladino, ma in semifinale va l'Atalanta. Spalletti evita polemiche
3 L'Inter ha voluto trattenere Luis Henrique: rifiutata un'offerta da 30 milioni del Bournemouth
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 febbraio
5 Jorgen Strand Larsen, può essere un rimpianto per Milan e Bologna? Venduto per 50 milioni
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juve impressiona Palladino, ma in semifinale va l'Atalanta. Spalletti evita polemiche
Immagine top news n.1 Ranieri apre al grande ritorno di Francesco Totti: “Può essere utile alla Roma. Gasp martella”
Immagine top news n.2 Fiorentina, è iniziata l'era Paratici: "Scelta fatta quando avevamo 6 punti. Qui tutto per far bene"
Immagine top news n.3 Spalletti: "Se fai la conta delle occasioni il risultato è falsato. Il rigore dell'Atalanta c'era..."
Immagine top news n.4 Atalanta-Juventus 3-0, le pagelle: Scamacca non perdona, Bremer stecca. CDK anonimo
Immagine top news n.5 Atalanta in semifinale di Coppa Italia! Travolta una Juve sciupona, 3-0 a Bergamo
Immagine top news n.6 Juventus, Chiellini: "Attaccante? Scandagliato il mercato, ora aspettiamo Vlahovic"
Immagine top news n.7 Atalanta, Percassi: "Non pensavamo di prendere Raspadori, felici che ci abbia scelto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.2 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.3 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.4 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Picerno, il dg Greco non si nasconde: "Stiamo vivendo l'ennesimo campionato falsato"
Immagine news Serie A n.2 Lucchesi: "Non pensavo Paratici venisse alla Fiorentina. Totti alla Roma? Ha sangue giallorosso"
Immagine news Serie C n.3 Picerno, Greco: "Lo dico da anni: un mercato così lungo a gennaio non serve"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Paratici sogna e fa sonare. Ma prima servirà una Fiorentina "con la testa nel carro armato"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, si chiude la telenovela Kouamé: sistemati gli ultimi dettagli, va all'Aris Salonicco
Immagine news Serie A n.3 Oh! You pretty things. Chi è Kieron Bowie, un altro scozzese a Verona
Immagine news Serie A n.4 Mateta, Glasner ammette: "Problema al ginocchio da novembre, il Milan ha deciso così"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Palladino rende merito alla Juve: “Ha una qualità impressionante. Spalletti un top”
Immagine news Serie A n.6 Totti ritorna da dirigente? Le dimissioni del 2019: "Troppe premesse e poca realtà"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Al via la 23ª giornata del campionato di B. Ma il big match è sabato: Frosinone-Venezia
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Cesena-Pescara: punti pesanti in palio per obiettivi diversi
Immagine news Serie B n.3 Samp, senti Dal Canto: "Cicconi ha corsa e un piede d'oro. Può consacrarsi a Genova"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Dionigi su Gondo: "Impegno e dedizione non mancano. Felice per il suo gol"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Degli Innocenti: "Vogliamo alzare l'asticella. Già dalla sfida contro il Palermo"
Immagine news Serie B n.6 Le Borgne: "Ho scelto l'Avellino anche per il suo pubblico. A tutti ricordo Rabiot"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Si alza il sipario sulla 25ª giornata di Serie C: stasera in campo solo il Girone C
Immagine news Serie C n.2 Audace Cerignola, Di Toro: "Il richiamo della Serie B ha pesato sulla scelta di Cuppone"
Immagine news Serie C n.3 Pugno duro del Viminale sui tifosi del Novara: trasferte vietate fino a fine stagione
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Viviani e Brignola verso l'esclusione dalla lista. E anche Vitali rischia
Immagine news Serie C n.5 Picerno, il dg Greco non si nasconde: "Stiamo vivendo l'ennesimo campionato falsato"
Immagine news Serie C n.6 Rauti: "Vorrei liberarmi da 'mamma Torino'. Sarei felice se il Vicenza mi riscattasse"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
Immagine news Calcio femminile n.3 Rosso fuoco con grafiche argentate ispirate a Oslo. Ecco il pallone della finale di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, si riaprono le porte dell'Allianz per le Women: col Wolsfburg si giocherà lì
Immagine news Calcio femminile n.5 Le Azzurre e l'Olimpiade invernale: lo snowboard va per la maggiore, Caruso come Goggia
Immagine news Calcio femminile n.6 Fulmine a ciel sereno in casa Como Women: esonerato mister Sottili
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano