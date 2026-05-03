16 calci di rigore, 2.000 persone e l'invasione di campo: la notte folle in decima divisione inglese

Nel calcio inglese anche le categorie più basse sanno regalare emozioni indimenticabili, e quanto accaduto al Butchers Arms ne è l’ennesima conferma. Il Droylsden ha conquistato la promozione in nona divisione al termine di una finale playoff al cardiopalma contro il Maghull, decisa soltanto dopo una lunghissima serie di calci di rigore.

Davanti a circa 2.000 spettatori, la partita non si è sbloccata nei tempi regolamentari, lasciando spazio alla lotteria dal dischetto. Ma più che una lotteria, è stata una vera maratona: il punteggio è rimasto in equilibrio fino a situazioni estreme, con numerosi errori e parate decisive. Solo dopo 16 tentativi complessivi è arrivato il gol decisivo che ha consegnato la vittoria ai Bloods.

A quel punto è esplosa la festa. I tifosi hanno invaso il campo per celebrare insieme ai giocatori un traguardo tanto sofferto quanto meritato, dando vita a scene di grande entusiasmo e partecipazione. Il club ha poi condiviso la propria gioia anche sui social, sottolineando l’importanza del risultato.

Per il Droylsden si tratta del secondo successo stagionale, dopo la vittoria della Manchester County Cup ad aprile. Una doppia soddisfazione che certifica una stagione da ricordare e rilancia le ambizioni del club per il futuro.