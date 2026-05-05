Dalla Champions sfiorata con il Dortmund alle voci sul Milan: Terzic in panchina 2 anni dopo

Ora è ufficiale: Edin Terzic è il nuovo allenatore dell'Athletic Club di Bilbao. È lui il tecnico scelto dal club basco per sostituire Ernesto Valverde al termine dell'attuale stagione. Stagione che vede l'Athletic ancora in piena corsa per un posto in Europa, che si tratti di Europa League (il Betis dista però 9 punti) o Conference (a tre lunghezze).

La presentazione è prevista all'inizio della nuova stagione. Contratto di due stagioni per il tecnico tedesco, che ha firmato fino al 30 giugno 2028. La sua ultima esperienza in panchina è stata quella al Borussia Dortmund, terminata ufficialmente nell'estate 2024. Con i gialloneri tutto si è interrotto nell'estate 2024, subito dopo aver sfiorato la vittoria della seconda Champions League nella propria storia.

A Wembley il Dortmund dovette abbandonare il sogno di fronte alla squadra allora allenata da Carlo Ancelotti, che ebbe la meglio grazie alle reti di Carvajal e Vinicius. Poi due anni di inattività per l'allenatore tedesco, che è stato accostato anche al Milan nel corso della passata stagione, quando la panchina di Paulo Fonseca ha cominciato a traballare. Il destino invece lo porterà in Spagna, in un club che negli ultimi anni ha alzato l'asticella, vincendo la Coppa del Re nel 2024 e tornando a giocare la Champions League dopo 10 anni di assenza.