Ufficiale Edin Terzic torna in pista: è il nuovo allenatore dell'Athletic, contratto fino al 2028

Ora è ufficiale: Edin Terzic è il nuovo allenatore dell'Athletic Club di Bilbao. Sarà lui dunque a sostituire Ernesto Valverde: la presentazione è prevista all'inizio della nuova stagione. Contratto di due stagioni per il tecnico tedesco, che ha firmato fino al 30 giugno 2028. La sua ultima esperienza in panchina è stata quella al Borussia Dortmund, terminata ufficialmente nell'estate 2024. Il picco più alto con i gialloneri è stato raggiunto nella vittoria della Coppa di Germania 2021, ma anche nella finale di Champions raggiunta - e persa contro il Real Madrid - nel 2024.

Di seguito il comunicato del club:



"Edin Terzić sarà il nuovo allenatore dell'Athletic Club. Il tecnico tedesco sarà presentato ufficialmente all'inizio della nuova stagione. Edin Terzić ha accettato di diventare l'allenatore della prima squadra maschile dell'Athletic Club per le prossime due stagioni, firmando un contratto fino al 30 giugno 2028.

Il 43enne è stato l'allenatore del Borussia Dortmund durante due periodi, vincendo la DFB-Pokal 2021 e perdendo di poco il titolo della Bundesliga nel 2023. Ha anche portato il BVB alla finale di Champions League 2024.

Prima di diventare l'allenatore della squadra della Bundesliga, Edin ha acquisito esperienza nelll'accademia del club, poi ha anche lavorato come assistente allenatore al West Ham e al Besiktas. Terzić sarà presentato ufficialmente come nostro nuovo allenatore all'inizio della nuova stagione. Attualmente, tutta l'attenzione è sulle quattro partite cruciali rimanenti".