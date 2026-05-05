"Non è mica Kane": il presidente del Bayern mette in riga Laimer sul rinnovo

"Quando leggi quello che viene riportato sulle sue pretese salariali, dovete contestualizzarlo. Konny è un giocatore che stimo molto, ma non è Maradona o Kane. I giocatori come lui devono accettare che ci sono dei limiti, visto anche se guadagnano uno stipendio molto buono”: come di consueto non le manda a dire il presidente onorario e membro del comitato direttivo del Bayern Monaco, Uli Hoeneß, che ai microfoni di Dazn ha parlato dello stato delle trattative per il rinnovo di contratto di Konrad Laimer.

"Ha ancora un anno di contratto, eppure a volte si dà per scontato che non giocherà più per noi dal 1° luglio in poi. Potrebbe partire a parametro zero nell'estate del 2027, e a quel punto avrà 30 anni, un fattore che ovviamente va tenuto in considerazione. Inoltre, lo stipendio che percepisce attualmente può essere offerto solo da pochissimi club in Europa", ha aggiunto.

Sulla questione Hoeness ha poi chiosato: "Non so esattamente cosa gli abbiano offerto Max Eberl [membro del consiglio per lo sport] e Christoph Freund [direttore sportivo], ma di certo non sarà quanto richiesto inizialmente dai suoi agenti. Questo non ha nulla a che vedere con la nostra politica generale, ma è piuttosto una valutazione realistica del suo valore sportivo ed economico. È alto, ma non è Harry Kane".