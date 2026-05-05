Bayern, il presidente Hoeneß e la sfida al PSG: "Hakimi lo prenderei subito"

Tutto pronto per il secondo round di una delle partite più elettriche degli ultimi tempi. Domani, a Monaco di Baviera, il Bayern Monaco ospiterà il Paris Saint-Germain per la sfida di ritorno della semifinale di Champions League. Si riparte dal pazzo 5-4 maturato al Parco dei Principi. Alla vigilia del match il presidente onorario e membro del comitato direttivo del club, Uli Hoeneß, ha rivelato quale giocatore del PSG vorrebbe vedere nella sua squadra.

Quando gli è stato chiesto quale giocatore "ruberebbe" al PSG in un'intervista con DAZN, il numero uno del Bayern ha risposto: "Achraf Hakimi". Poi ha aggiunto: "Lo prenderei subito perché si adatterebbe bene da noi".

Al Bayern la posizione del terzino destro è attualmente coperta da Konrad Laimer e Josip Stanisic. Tuttavia, il futuro a lungo termine dell'austriaco non è chiaro, poiché il suo contratto dura solo fino al 2027. Ed in merito lo stesso Hoeness si è lasciato andare ad una battuta sulla trattativa per il rinnovo del contratto: "Quando leggi quello che viene riportato sulle sue pretese salariali, dovete contestualizzarlo. Konny è un giocatore che stimo molto, ma non è Maradona o Kane. I giocatori come lui devono accettare che ci sono dei limiti, visto anche se guadagnano uno stipendio molto buono”, sono state le sue parole.