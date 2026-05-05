"Colloqui individuali fondamentali": Gallagher spiega la scossa di De Zerbi al Tottenham

Nulla è ancora stato fatto, ma il Tottenham torna quantomeno a respirare. La vittoria pesantissima sul campo dell'Aston Villa ha permesso alla squadra presa in mano da Roberto De Zerbi di sorpassare il West Ham al quartultimo posto in Premier League. Ora la salvezza sarà da conquistare in una lotta punto a punto, probabilmente, ma fra gli Spurs sembra esserci un'aria differente.

Conor Gallagher ha provato a spiegare in cosa è stato bravo De Zerbi per aiutare i giocatori a scuotersi, dal suo arrivo in panchina al posto di Igor Tudor. Gallagher, che domenica ha segnato il suo primo gol con la maglia degli Spurs da quando è arrivato dall'Atletico Madrid, ritiene che lo stile di gestione individuale dei giocatori adottato dall'ex allenatore di Brighton e Marsiglia, De Zerbi, sia stato fondamentale.

Queste le sue parole: "De Zerbi è stato fantastico con noi, ha saputo unire la squadra. Ha lavorato davvero a stretto contatto con i giocatori, con incontri e colloqui individuali, cercando di far tornare in loro fiducia e sicurezza. Lo ha fatto con me e ha fatto una grande differenza. So che lo ha fatto anche con molti altri ragazzi. Anche come squadra, tutto il lavoro che ha svolto sul campo di allenamento e nelle sale riunioni è stato fantastico e siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda".