6 ko nelle ultime 7 per Rosenior al Chelsea: "Sento la fiducia della club al 100%"

Liam Rosenior, allenatore scelto dal Chelsea per succedere a Enzo Maresca dopo l'esonero dell'italiano dello scorso gennaio, è già sotto pressione. In 22 partite alla guida dei Blues, Rosenior ha raccolto fino a qui 11 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte. Nelle ultime sette sfide però sono arrivate ben 6 ko. La sconfitta casalinga per 1-0 subita sabato contro il Manchester United ha significato per il Chelsea la quarta sconfitta di fila in campionato senza segnare, prima volta in 28 anni.

La pessima serie di risultati ha messo a repentaglio le speranze di qualificarsi per la Champions League, sollevando interrogativi sul futuro di Rosenior. Quando gli è stato chiesto se sentiva il sostegno del consiglio di amministrazione in vista della partita di martedì a Brighton, il tecnico ha risposto: "Al cento per cento. Mi hanno sempre sostenuto nelle nostre conversazioni quotidiane".

Poi ha aggiunto: "I dirigenti sportivi coinvolti sono stati magnifici nel loro supporto a me e alla squadra. Siamo tutti d'accordo sul fatto che dobbiamo vincere le partite di calcio ora. Questo non è in contrasto con il nostro obiettivo di garantire un successo costante a questo club nel lungo termine". Va detto che, da parte sua, il club ha chiarito di non aver avuto piacere nel prendere la decisione di cacciare anzitempo Maresca, visto che solitamente non prendono decisioni di questo tipo a stagione in corso.