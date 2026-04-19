TMW Chelsea, Rosenior nella storia... al contrario: i numeri shock da quando è in panchina

Cambiare l'allenatore non sempre è la scelta migliore per svoltare. Lo sanno bene al Chelsea dove stanno vivendo un'ultima parte di stagione decisamente deludente proprio a seguito della virata tecnica. L'arrivo di Liam Rosenior al posto di Enzo Maresca, infatti, dopo una promettente partenza, colloca attualmente i Blues fuori dalla zona Champions e con le possibilità di tornare l'anno prossimo nell'Europa che conta ridotte al minimo.

Rosenior esordisce in panchina il 10 gennaio, in occasione del 3^ turno di FA Cup in cui il Chelsea travolge per 5-1 il Charlton. La prima in Premier non è altrettanto positiva dato che coincide con un ko nel derby contro l'Arsenal, ma poi arrivano ben 5 vittorie consecutive tra campionato e Champions. Sembra la svolta sperata, ma piano piano il rendimento dei Blues peggiora inesorabilmente. In Champions League la compagine londinese viene spazzata via dal PSG agli ottavi di finale, in Carabao Cup va fuori in semifinale per mano dell'Arsenal e in Premier conquista appena 1 vittoria nelle ultime 8 giornate.

Nelle ultime settimane, in particolare, il Chelsea mette insieme dei numeri horror che dalle parti di Stamford Bridge non si vedevano da tempo. Perdendo per 0-1 contro il Manchester United, i Blues rimediano la quarta sconfitta consecutiva in campionato senza segnare: non accadeva dalla stagione 1997/98. Inoltre, perdendo tra le mura amiche consecutivamente e senza andare a segno contro Newcastle, Manchester City e United, eguaglia una striscia casalinga horror avvenuta l'ultima volta tra ottobre e novembre 1993.

Numeri da incubo, per una squadra tra le più 'spendaccione' d'Europa e che aveva iniziato l'annata con entusiasmo visto il Mondiale per Club conquistato battendo in finale il PSG. Al di là di come finirà la stagione, con gli obiettivi della zona Champions e della conquista della FA Cup ancora raggiungibili, appare improbabile la conferma in panchina di Rosenior.