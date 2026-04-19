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Chelsea, dramma Estevao: infortunio e pianto all'intervallo. Rosenior: "Devastante per lui"

Chelsea, dramma Estevao: infortunio e pianto all'intervallo. Rosenior: "Devastante per lui"TUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:56Calcio estero
Yvonne Alessandro

Rodrygo potrebbe non essere l'unico a saltare il Mondiale con il Brasile. La stella del Real Madrid, come noto, si è rotta il crociato a inizio marzo scorso e appurata l'entità dell'infortunio ha incassato la notizia. Stavolta un altro talento della Nazionale verdeoro di Ancelotti potrebbe dichiarare forfait obbligato. Estevao infatti, in occasione del super match contro il Manchester United ieri, si è ritrovato in lacrime all'intervallo dopo essere stato costretto a uscire per guaio fisico all'inizio del ko (0-1) subito.

Il classe 2007 è rimasto in campo solo per i primi 16 minuti prima che l'allenatore dei Blues, Liam Rosenior, fosse costretto a sostituirlo a causa di un infortunio al bicipite femorale, con l'ex Red Devils Garnacho entrato al suo posto. Parlando dopo la partita, il tecnico inglese ha svelato sul 18enne brasiliano: "Stava piangendo nell'intervallo; è stato davvero devastante per lui. Sembra che si tratti del bicipite femorale ed è successo in un momento in cui stava scattando verso la loro porta per un'occasione uno contro uno... si è stirato il muscolo proprio in quell'istante. Spero che Este torni il prima possibile".

I problemi di infortuni del Chelsea non sono finiti qui, con il centrocampista Enzo Fernandez appena tornato in squadra dopo l'esclusione impartita dal club londinese per i suoi commenti su un potenziale trasferimento al Real Madrid. Anche l'argentino ad alzare bandiera bianca per un problema fisico: "L'ho appena visto negli spogliatoi, penso fosse il polpaccio", ha aggiunto Rosenior. "Spero si tratti di crampi; ci stanno lavorando proprio ora perché lo vogliamo, ovviamente, in forma per martedì contro il Brighton. Stasera (ieri sera, ndr) ha dato l'anima per il club e non mi aspetto nulla di diverso da un uomo della sua statura e qualità".

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