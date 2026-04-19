Chelsea, Rosenior non molla la zona Champions: "Arriveremo tra le prime cinque"

L'allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, ha parlato a Match of the Day dopo la sconfitta contro il Manchester United: "È davvero dura. Oggi loro hanno tirato in porta una sola volta, mentre noi eravamo in dieci. Abbiamo subito un'ondata di attacchi e colpito i pali credo quattro volte. Non voglio che la mia squadra pensi che le cose siano contro di noi. Dobbiamo continuare a lottare".

Sul gol subito, che ha sancito la sconfitta: "Dobbiamo difenderci meglio in quei momenti. Se non lo facciamo, veniamo puniti. Al momento, ogni piccolo errore che commettiamo si traduce in un gol, e questo deve cambiare".

In chiusura: "Conta il risultato e oggi non abbiamo ottenuto quello che avremmo dovuto. Sono i piccoli dettagli che fanno la differenza, ma dobbiamo continuare a lavorare sodo. Mi sento sotto pressione? No. Sono io che mi metto sotto pressione. Dobbiamo solo continuare a lavorare con lo staff e i giocatori per cambiare le cose. Riusciremo ad arrivare tra i primi cinque? Certo".