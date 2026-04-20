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Omaggio alle origini lucane, Mastantuono dona una maglia del Real Madrid a Ripacandida

Omaggio alle origini lucane, Mastantuono dona una maglia del Real Madrid a RipacandidaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Tommaso Bonan
Oggi alle 16:12Calcio estero
Tommaso Bonan
fonte ANSA
Il borgo del Potentino legato alla famiglia del talento argentino

- MATERA, 20 APR - Ripacandida (Potenza) riabbraccia simbolicamente uno dei suoi figli più lontani. Non di persona, per ora, ma attraverso un segno concreto: la maglia del Real Madrid autografata da Franco Mastantuono, classe 2007, e dedicata all'intera comunità. Il legame tra il giovane calciatore argentino e il borgo del Vulture affonda le radici nella storia familiare. Fu da qui, infatti, che il bisnonno lasciò la Basilicata per cercare fortuna in Argentina. Un viaggio che non ha cancellato il senso di appartenenza, rimasto vivo nel tempo fino alle nuove generazioni.

Ieri il sindaco Michele Donato Chiarito ha ricevuto in municipio il padre e il nonno del talentuoso calciatore, arrivati a Ripacandida per consegnare la maglia dei "Galácticos", accompagnata da un messaggio rivolto ai cittadini, accolto con partecipazione e orgoglio. Dal Comune parlano di "un momento di condivisione che rende orgoglioso il nostro territorio e rappresenta un esempio positivo per i più giovani: con impegno, passione e determinazione, i sogni possono diventare realtà". Nato ad Azul, Mastantuono è cresciuto nel vivaio del River Plate, con cui ha esordito in prima squadra a sedici anni, prima del trasferimento in Spagna, la scorsa estate, al Real Madrid. Nel piccolo centro lucano cresce intanto l'attesa per una visita che tutti sperano possa concretizzarsi presto. Il legame del fantasista con Ripacandida, tra memoria e appartenenza, resta saldo.

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