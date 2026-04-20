Il Siviglia ristrutturerà la sua casa: "Il Sánchez-Pizjuán è diventato obsoleto"

Il Siviglia ha compiuto un grande passo avanti per il progetto di ristrutturazione dello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Come riportato da Marca, il Consiglio comunale di Siviglia, guidato dal sindaco José Luis Sanz, ha dato l'approvazione preliminare al Piano di sviluppo urbano elaborato da IDOM Consulting e presentato dal Siviglia.

Questo segna il primo passo verso la trasformazione delle infrastrutture dello stadio. Questa proposta di sviluppo urbano prevede l'aumento della capienza a 55.000 spettatori, la copertura delle tribune e la creazione di nuovi spazi per negozi, attività ricreative e ristoranti.

L'assessore alla Pianificazione Urbana, Juan de la Rosa , ha descritto il progetto come "un intervento strategico che risponde a un'esigenza reale, adattando un'infrastruttura storica profondamente legata all'identità della città alle sfide del presente e del futuro". Uno degli aspetti più significativi è la creazione di una piazza pubblica nella zona di Gol Sur, adiacente a Avenida Eduardo Dato , "uno spazio aperto e accogliente pensato per il godimento dei cittadini", con aggetti sui tetti e pergolati "che genereranno ombra, contribuendo a mitigare l'effetto isola di calore urbana nel quartiere".

"Il Siviglia Football Club propone questo progetto perché il suo stadio è diventato obsoleto rispetto agli obiettivi di crescita sportiva, sociale ed economica fissati per i prossimi anni. Come Comune, comprendiamo che Siviglia non può permettersi di rimanere indietro. Ci impegniamo a realizzare impianti sportivi di livello mondiale che saranno motivo di orgoglio non solo per i tifosi del Siviglia, ma per l'intera città di Siviglia", ha aggiunto De la Rosa.