Mourinho, risate in conferenza con il giornalista: "Tu sei sicuro di restare l'anno prossimo?"

Il derby di Lisbona è del Benfica: la squadra di José Mourinho ha sconfitto i leoni nella stracittadina per 2-1 e con la rete allo scadere del recupero di Rafa Silva (93'). Tre punti che hanno catapultato José Mourinho al secondo posto, scavalcando proprio i diretti rivali e portandosi alle spalle del Porto capolista (a +7) in solitaria nel campionato portoghese.

Spazio anche per le risate in conferenza stampa, quando l'ex tecnico di Inter e Roma è stato interrogato sul proprio futuro. Alla domanda del perché non potesse dirsi sicuro al 100% di restare al Benfica, Mou ha risposto al giornalista: "Tu sei certo di restare a lavorare nella tua tv il prossimo anno?". Pronta la risposta del giornalista: "Sì, a me non mi cerca nessuno". Spontanea la risata di Mourinho e dei presenti in sala stampa.

Giornata di gioia dunque per Mourinho, già protagonista di un gesto virale in campo. Al termine della sfida ha infatti cercato la telecamera con lo sguardo e si è lasciato andare con un gesto totalmente rappresentativo della sua personalità: il dito puntato sulla sigla della sua divisa, per indicare l'iniziale del suo cognome (M), per poi toccarsi la testa. Come a dire che la vittoria conquistata è stato riflesso della sua mentalità, del suo ingegno. Un gesto che ha fatto acceso il dibattito, con immagini testimonianza a fare il giro del mondo.