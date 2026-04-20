Haaland e il testa a testa con Gabriel: "Rosso per lui se mi fossi buttato come tutti"

Finale rovente all'Etihad Stadium, sul punteggio di 2-1 per il Manchester City sull'Arsenal. Un'autentica battaglia quella fra Erling Haaland e Gabriel, con il giocatore dei Gunners arrivato a strappare letteralmente la maglia del rivale al minuto 66. All'82', dopo l'ennesimo intervento che si è fatto sentire, i due arrivano testa a testa: Gabriel in particolare affonda il colpo con una mezza testata. Giallo per entrambi.

Interessante il parere del combattente Haaland, che a fine partita ha fatto notare come probabilmente il fatto di non aver fatto sceneggiate lo abbia penalizzato. Il bomber norvegese ritiene infatti che il giocatore dell'Arsenal sarebbe stato espulso se solo lui si fosse buttato a terra, dopo aver subito il colpo dal rivale.

Queste le sue parole a Sky Sports: "Penso che la maggior parte sia d'accordo con me. Se fossi caduto come un qualsiasi altro giocatore, sarebbe arrivato un cartellino rosso per Gabriel. Non è una cosa che farei. Mio padre mi ha insegnato a restare in piedi. Questa è la realtà. Mi sarei dovuto buttare a terra? Forse. Sarebbe stato più facile. Ma non l'ho fatto e ho preso un cartellino giallo. Non so perché". L'arbitro Taylor è stato abbastanza tollerante nel corso dei novanta minuti, lasciando correre diversi contatti al limite fra i due.