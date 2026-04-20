Mbappe criticato anche dopo due gol al Bayern, Arbeloa: "Non è vero che difende poco"

L'allenatore del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha espresso il proprio sostegno all'attaccante francese Kylian Mbappé, autore di due gol nella doppia sfida contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League, che però non sono bastati per evitare l'eliminazione dei blancos dall'Europa.

Dopo aver segnato in entrambe le partite, Mbappe è stato essere stato comunque criticato, in particolare per la sua scarsa propensione alla fase difensiva. Arbeloa ha però sottolineato come sia stato "all'altezza del compito" durante la sfida con i bavaresi.

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Non ho nulla da criticare a Kylian. Ha confermato il suo status, segnando un gol in ogni partita e rappresentando una minaccia costante per la difesa avversaria. Ci ha aiutato molto nelle transizioni. Ha dimostrato grande sacrificio in fase difensiva, lavorando sodo".

"Sono davvero soddisfatto della sua prestazione in questa partita", ha aggiunto Arbeloa in conferenza. "Mbappé è sempre stato una minaccia costante per il Bayern Monaco, e questo è il Kylian Mbappé che vogliamo vedere ogni giorno", ha spiegato. Mercoledì, l'attaccante francese ha segnato il suo quarantesimo gol stagionale in tutte le competizioni con il Real Madrid, il quindicesimo in Champions League, ma in Spagna in particolare viene criticato per la sua scarsa partecipazione alla fase difensiva , soprattutto dopo l'espulsione di Eduardo Camavinga nella partita di ritorno (persa per 4-3).