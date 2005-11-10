Accostato al Man United, Hurzeler allontana le voci: "Concentrato solo sul Brighton"

Il nome di Fabian Hurzeler comincia a circolare attorno alla panchina del Manchester United, ma il tecnico del Brighton non sembra intenzionato a farsi distrarre dalle indiscrezioni. La posizione di Michael Carrick è tornata sotto pressione dopo il pesante 4-1 incassato contro il Como in Champions League e le successive dichiarazioni del capitano Bruno Fernandes. "Sono davvero concentrato sul mio lavoro qui. Non ho tempo per pensare a queste voci perché giochiamo ogni tre giorni", ha spiegato Hurzeler, alla vigilia della trasferta di Premier League contro il Liverpool.

Hurzeler difende Carrick: "È una persona fantastica"

Il tedesco ha voluto soprattutto manifestare il proprio sostegno a Michael Carrick: "Ho molto rispetto per Michael Carrick, per quello che ha fatto con il Manchester United alla fine della scorsa stagione. È una persona fantastica, ha una personalità eccezionale. Ogni volta che ci incontriamo, abbiamo un ottimo rapporto, quindi lo rispetto moltissimo e non c'è altro da aggiungere". Hurzeler preferisce dunque concentrarsi sul Brighton, reduce dallo 0-0 contro lo Jablonec in Conference League ma capolista in Premier League con 23 gol realizzati.

Hurzeler: "Il nostro percorso non è ancora concluso"

Nonostante l'ottimo avvio, Hurzeler non considera terminato il processo di crescita della sua squadra: "Anche quando vado a letto, ho ancora la sensazione che il nostro percorso non sia ancora concluso e che non sia soddisfatto e felice al 100% di dove ci troviamo. Ci sono ancora margini di miglioramento, i giocatori hanno ancora molto potenziale da esprimere". Il tecnico ha quindi sottolineato il rapporto costruito nel tempo con squadra e staff: "Abbiamo attraversato periodi difficili e periodi positivi, ma credo che per costruire questo tipo di relazioni servano tempo, servano legami e non bisogna dare nulla per scontato".