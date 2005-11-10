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Manchester United su Hurzeler, ma il Brighton è tranquillo: il tecnico resta blindato

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 11:40Calcio estero
20.10.2026 11:40Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il grande avvio di stagione del Brighton ha acceso i riflettori su Fabian Hürzeler. Il giovane allenatore tedesco è finito nel mirino di diversi club, tra cui il Manchester United, ma dalle parti dell’Amex Stadium non c’è particolare preoccupazione per il suo futuro.

Secondo quanto riportato da Football Insider, il Brighton non avrebbe ricevuto alcun contatto ufficiale da altre società e considera la posizione del tecnico assolutamente sotto controllo. Hürzeler, arrivato sulla panchina degli inglesi con grandi aspettative, ha un contratto valido fino all’estate del 2029, un accordo che garantisce al club una posizione di forza. L’interesse nei suoi confronti, però, non sorprende la dirigenza dei Seagulls: a soli 33 anni, l’allenatore tedesco ha già conquistato grande attenzione grazie al lavoro svolto in Premier League, dove il Brighton occupa attualmente il terzo posto in classifica dopo sette giornate, con una sola sconfitta in campionato.

Un progetto che continua a crescere

Hürzeler è considerato uno dei principali artefici della crescita della squadra, riuscendo a mantenere un equilibrio tra le ambizioni nazionali e l’impegno europeo in Conference League. Il Manchester United lo avrebbe inserito tra i profili monitorati per il futuro, ma al momento non ci sono segnali concreti di un possibile addio. Il Brighton, forte del lungo contratto e della centralità del tecnico nel progetto, guarda avanti con serenità e punta a continuare il percorso iniziato sotto la sua guida.

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