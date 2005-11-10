PSG-Lione rinviata, esplode la rabbia dei tifosi parigini: "Boicottiamo la partita"

Il rinvio di PSG-Lione a lunedì 26 ottobre alle 20:30 non è stato accolto bene dai tifosi parigini. La partita, inizialmente prevista per domenica sera, è stata riprogrammata dalla LFP dopo un'ordinanza della prefettura di polizia legata alle esigenze di sicurezza per le manifestazioni previste nel fine settimana. Una scelta che ha provocato numerose proteste sui social, dove alcuni sostenitori hanno addirittura proposto di non presentarsi allo stadio o di schierare una formazione rimaneggiata. Tra i messaggi riportati da Le Parisien c'è anche un invito esplicito: "Boicottiamo la partita. Una volta non abbiamo detto nulla, ma due volte? Non tentiamo la sorte".

PSG-Lione in contemporanea con il Pallone d'Oro

A rendere ancora più indigesta la decisione è la concomitanza con la cerimonia del Pallone d'Oro 2026, prevista proprio lunedì sera a Londra. Diversi calciatori del PSG sono coinvolti nella corsa ai riconoscimenti, tra cui Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia, mentre Warren Zaïre-Emery è candidato al Trofeo Kopa. Una sovrapposizione che rischia quindi di condizionare la presenza della delegazione parigina al gala.

I tifosi contestano anche la partita NFL allo Stade de France

Le proteste riguardano anche quella che diversi sostenitori considerano una mancanza di coerenza: nonostante le esigenze di sicurezza abbiano determinato lo spostamento di PSG-Lione, la partita di NFL prevista domenica allo Stade de France resta in calendario. Per i tifosi parigini non è inoltre una situazione completamente nuova: già nella scorsa stagione il Classique contro il Marsiglia era stato disputato in contemporanea con la cerimonia del Pallone d'Oro. Un precedente che contribuisce ad alimentare ulteriormente il malcontento.