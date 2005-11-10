PSG, il rinvio col Lione svuota la delegazione al Pallone d'Oro: solo Dembélé presente

Il rinvio di PSG-Lione avrà conseguenze anche sulla partecipazione del club parigino alla cerimonia del Pallone d'Oro. La LFP ha spostato la partita dell'ottava giornata di Ligue 1 a lunedì alle 20:30, proprio mentre a Londra andrà in scena la consegna dei premi. Una sovrapposizione che impedirà a diversi giocatori del PSG di raggiungere il London Palladium Theatre. Una situazione già vissuta nella passata stagione e che rischia nuovamente di ridurre drasticamente la delegazione parigina.

Dembélé può esserci, dubbi per Marquinhos e Nuno Mendes

Chi dovrebbe riuscire a volare a Londra è Ousmane Dembélé. Il detentore del Pallone d'Oro è infatti infortunato e indisponibile contro il Lione, circostanza che dovrebbe consentirgli di partecipare alla cerimonia. Situazione da valutare invece per Marquinhos, alla prima candidatura tra i 30 finalisti e fermo per un problema alla coscia, e per Nuno Mendes, anche lui candidato e alle prese con un infortunio. In dubbio anche Khvicha Kvaratskhelia, che secondo L'Équipe potrebbe rinunciare alla trasferta dopo la rottura del legamento crociato rimediata contro il Barcellona.

Da Hakimi a Vitinha: quanti candidati dovrebbero restare a Parigi

Il problema riguarda soprattutto i calciatori disponibili per PSG-Lione. Achraf Hakimi, Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Willian Pacho e Ferran Torres, tutti inseriti tra i 30 candidati al Pallone d'Oro, non dovrebbero recarsi nel Regno Unito proprio perché impegnati nella partita. Lo stesso vale per Safonov, candidato al premio di miglior portiere, e Warren Zaire-Emery, in corsa per il riconoscimento riservato al miglior giovane. Anche Luis Enrique, candidato al premio di miglior allenatore, dovrebbe restare con la squadra: il rinvio del big match rischia così di lasciare numerose sedie vuote nella delegazione del PSG.