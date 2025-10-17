Ufficiale Al Hilal, rinnova Bounou: firma fino al 2028, niente ritorno a Siviglia per il marocchino

L’Al Hilal ha ufficialmente annunciato il rinnovo del contratto di Yassine Bounou fino al 2028. Il portiere marocchino, 34 anni, è ancora uno dei migliori del mondo, come dimostrato durante l’ultimo Mondiale per Club negli Stati Uniti, dove è stato uno dei pilastri della squadra.

Il Siviglia, club dove Bounou ha militato dal 2019 al 2023, sperava di poter riportare il portiere in Spagna già nel 2026, quando sarebbe scaduto il contratto firmato in Arabia Saudita subito dopo la Supercoppa contro il Manchester City (si trasferì per circa 20 milioni di euro). Nonostante il legame affettivo con gli andalusi, Bono ha però scelto di proseguire la sua esperienza in Medio Oriente per almeno altri tre anni. L’Al Hilal gli ha notevolmente migliorato il contratto, portandolo dai 5 milioni netti iniziali a una cifra più importante, riconoscendo il valore e l’esperienza del portiere.

A Siviglia, intanto, sono soddisfatti delle ultime prestazioni del greco-tedesco Odysseas Vlachodimos. Il portiere, attualmente in prestito dal Newcastle senza obbligo di riscatto, potrebbe vedere il suo futuro confermato con una possibile trattativa per l’acquisto definitivo già la prossima estate. Il percorso di Vlachodimos ricorda quello di Bounou: anche il marocchino era arrivato in prestito dal Girona prima di essere acquistato definitivamente da Monchi. Per il Siviglia, dunque, il presente è rassicurante, ma il ricordo e l’affetto per l'ex n°1 restano vivi tra tifosi e dirigenti.