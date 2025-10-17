Maresca amaro: "Mi sono sbagliato sull'infortunio di Palmer, ci vogliono altre 6 settimane"

Cole Palmer dovrà stare ancora fermo per settimane. Il giovane talento inglese del Chelsea, 23 anni, ha avuto un inizio di stagione segnato da una lunga scia di infortuni e i Blues, attualmente settimi in Premier League, devono fare a meno del loro centrocampista offensivo.

Fin dai primi match, Palmer ha accusato problemi agli ischiocrurali, culminati con l’uscita dal campo al 21' minuto della sfida contro il Manchester United, il 20 settembre scorso. Inizialmente l’allenatore Enzo Maresca aveva annunciato un periodo di stop fino alla fine della pausa internazionale di ottobre, per "proteggere Cole e gestire il dolore, evitando peggioramenti".

Oggi, però, Maresca ha aggiornato le previsioni: "Mi sono sbagliato. Purtroppo Cole dovrà rimanere fermo ancora per circa sei settimane. Stiamo cercando di tutelarlo al massimo, perché sia al 100% al suo rientro". Il tecnico ha precisato che lo staff medico ha finalmente individuato le cause del problema all’inguine, confermando la necessità di una gestione attenta, passo dopo passo, settimana dopo settimana. Nonostante l’infortunio, Palmer mantiene un atteggiamento positivo: "Ha l’aspetto in forma, sembra sereno e segue tutti i trattamenti necessari", ha aggiunto Maresca. Resta ora da capire quando l’inglese tornerà in campo, con la sua presenza alla prossima Coppa del Mondo che continua a essere oggetto di discussione tra i media britannici. L’obiettivo, però, è chiaro: recuperare completamente senza correre rischi, per tornare protagonista con il Chelsea e non perdere altri momenti chiave.