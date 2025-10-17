Ufficiale
Jaïro Riedewald lascia il club degli svincolati e fa ritorno in Inghilterra
Jaïro Riedewald saluta il club degli svincolati. L'olandese ha trovato squadra, firmando un contratto fino al termine della stagione con lo Sheffield United.
Rinforzo importante per i blades, attualmente utimi in classifica in Championship con appena 3 punti conquistati in 9 partite.
Si tratta di un ritorno in Inghilterra per il centrocampista olandese (3 presenze con gli oranje) che ha vestito la maglia del Crystal Palace dal 2017 al 2024. Riedewald, 29 anni, ha speso la sua ultima stagione da protagonista in Belgio, all'Anversa.
