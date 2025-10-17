Flick tuona: "Yamal titolare col PSG per imposizione della dirigenza? Una menzogna"

Vigilia di campionato tesa in casa Barcellona, tra voci, infortuni e casi mediatici. Hansi Flick ha risposto con fermezza alle voci secondo cui Deco avrebbe imposto la presenza di Lamine Yamal nella formazione titolare contro il PSG, nonostante un presunto ritardo del giovane talento. "Vorrei sapere da dove nasce questa storia, è spazzatura. Apprezzo la fiducia che questo club, e Deco in particolare, ripone nel nostro lavoro. Nessuno ci chiederebbe mai una cosa simile. È falso, e chi lo dice mente", ha dichiarato l’allenatore in conferenza stampa.

Flick ha analizzato la situazione della squadra dopo la pausa per le nazionali. "Il Girona ha fatto molto bene la scorsa stagione. Mi piace la filosofia del loro allenatore. Dobbiamo iniziare forte, diversamente da come abbiamo fatto a Siviglia", ha avvertito. Il tecnico tedesco ha anche parlato dell’ondata di infortuni che colpisce la rosa: "Non possiamo cambiare la situazione, dobbiamo trovare soluzioni. I ragazzi della Masia sono un’opzione".

Sulle condizioni di Lewandowski, Flick ha difeso il suo centravanti: "Non credo ci sia un giocatore che si prenda più cura del proprio corpo di Robert, forse solo Ronaldo". Infine, il tecnico ha confermato che Raphinha punta a rientrare per il Clásico contro il Real Madrid e ha insistito sull’importanza dell’atteggiamento: "Pressare è responsabilità di tutti. Non basta aver vinto tre titoli: questa è una nuova stagione e dobbiamo dimostrare di nuovo chi siamo".