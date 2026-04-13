Al-Ittihad, Conceicao verso gli ottavi di Champions asiatica: "Abbiamo difficoltà ma vogliamo arrivare in fondo"

L'Al-Ittihad di Sergio Conceiçao nella serata di domani affronterà l'Al Wahda negli ottavi di finale della Champions League asiatica. Il tecnico portoghese ha così parlato in vista del match di domani, rispondendo anche sugli obiettivi della sua squadra nella competizione:

"Le aspettative sono alte ma dobbiamo essere realisti e capire anche le difficoltà che abbiamo. A gennaio abbiamo perso due giocatori come Kante e Benzema che erano molto importanti per noi. Poi c'è stato l'infortunio di Doumbia che ci ha penalizzati.

In AFC Champions League ci sono squadre più attrezzate, ma noi vogliamo arrivare in fondo. Abbiamo Bergwin che è un grande giocatore, abbiamo il capocannoniere della competizione che è Aouar e anche il giocatore con più assist che è Diaby. Dobbiamo guardarla in modo realistico e con sincerità, come sto facendo io adesso qui con voi: capire le difficoltà, abbracciare il sogno, il desiderio e l’ambizione dei tifosi".