Conceiçao allunga la striscia di imbattibilità con Inzaghi: "L'Al Ittihad ha dato tutto"

L’Al Ittihad di Sergio Conceição ha strappato un prezioso 1-1 sul campo dell’ex capolista Al Hilal al termine di una gara complicatissima, giocata praticamente per intero in inferiorità numerica. Dopo appena nove minuti, infatti, l’espulsione di Kadesh ha costretto i gialloneri a ridisegnare la partita, mettendola subito in salita.

L’avvio era stato favorevole ai padroni di casa, passati in vantaggio con Malcom, ma nella ripresa è arrivata la reazione d’orgoglio degli ospiti: decisivo il colpo di testa di Aouar, ex Roma e Olympique Lione, che ha ristabilito la parità e premiato la determinazione della squadra. Il pareggio permette all’Al Ittihad di allungare a quattro la striscia di risultati utili consecutivi, con tre vittorie e un pari. Un risultato che assume ancora più valore se si considera l’emergenza con cui il tecnico portoghese ha dovuto fare i conti: assenti Bergwijn, Roger e il nuovo arrivato Ilenikhena, la panchina offriva appena sei alternative, tra cui due giovanissimi classe 2005 e 2007.

Nel post-partita, Conceição ha voluto sottolineare soprattutto l’atteggiamento della squadra: "Non è stata una gara semplice, l’espulsione così presto ha cambiato completamente il piano partita. Ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi: hanno mostrato carattere, sacrificio e una mentalità straordinaria. Giocare contro una squadra come l’Al-Hilal con un uomo in meno per quasi tutta la partita richiede concentrazione e spirito di gruppo. Hanno dato tutto".

Il tecnico portoghese conferma così il suo particolare feeling contro Simone Inzaghi. Dopo i precedenti della scorsa stagione sulle panchine di Milan e Inter - con due vittorie per Conceição (Supercoppa e Coppa Italia) e due pareggi - arriva un altro risultato positivo che allunga l’imbattibilità negli scontri diretti con il tecnico italiano, ex compagno di squadra ai tempi della Lazio.