Arsenal-Man City, è partito il rush finale. E nel weekend c'è lo scontro diretto
Sei giornate alla fine, corsa al titolo di campione d'Inghilterra. Due squadre a contendersi la Premier League: chi raccoglierà il testimone del Liverpool, fra Arsenal e Manchester City? Discorso che sembrava chiuso fino a qualche settimana fa ma ora la squadra di Mikel Arteta inizia a sentire il fiato sul collo dai citizens, abituati a questo tipo di rimonte, andate peraltro sempre a buon fine. Tutto passerà dallo scontro diretto di domenica
ARSENAL
19 aprile, Manchester City (2°) - Arsenal
25 aprile, Arsenal - Newcastle (14°)
2 maggio, Arsenal - Fulham (12°)
10 maggio, West Ham (17°) - Arsenal
17 maggio, Arsenal - Burnley (19°)
24 maggio, Crystal Palace (13°) - Arsenal
MANCHESTER CITY
19 aprile, Manchester City - Arsenal (1°)
22 aprile, Burnley (19°) - Manchester City
4 maggio, Everton (8°) - Manchester City
9 maggio, Manchester City - Brentford (7°)
17 maggio, Bournemouth (11°) - Manchester City
24 maggio, Manchester City - Aston Villa (4°)
data da destinarsi, Manchester City - Crystal Palace (13°)
CLASSIFICA
1. Arsenal 70
2. Manchester City 64
3. Manchester United 55
4. Aston Villa 55
5. Liverpool 52
6. Chelsea 48
7. Brentford 47
8. Everton 47
9. Brighton 46
10. Sunderland 46
11. Bournemouth 45
12. Fulham 44
13. Crystal Palace 42
14. Newcastle 42
15. Leeds 33
16. Nottingham Forest 33
17. West Ham 32
18. Tottenham 30
19. Burnley 20
20. Wolverhampton 17
