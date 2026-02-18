AFC Champions League, Conceiçao travolge Mancini. Ora la sfida a Simone Inzaghi

Si è chiusa la fase a gironi della AFC Champions League e i verdetti sono definitivi. Tra le squadre protagoniste c’è l’Al Ittihad di Sergio Conceição, che ha travolto per 4-1 l’Al Sadd guidato da Roberto Mancini. Un incrocio speciale tra due ex compagni alla Lazio, con Mancini che in passato ha anche allenato il portoghese. Entrambe le squadre volano agli ottavi: i sauditi da quarti del girone, i qatarioti da ottavi, grazie al "suicidio" sportivo dello Sharjah, sconfitto in casa dagli uzbeki del Nasaf Qarshi.

Il percorso di Conceição è stato quasi impeccabile: cinque vittorie su sei gare (è arrivato a torneo in corso), miglior attacco del torneo con 22 reti (solo una precedente al suo arrivo), appena sei gol subiti e tre clean sheet. L’Al Ittihad spicca anche per qualità di gioco: seconda per passaggi riusciti (475 di media a partita) e terza per possesso palla (58,3%) tra le 24 partecipanti. Numeri che confermano l'impronta del tecnico, già dimostrata nel successo in King’s Cup contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Tra i singoli brilla Houssem Aouar, capocannoniere della fase a gironi con sei reti, mentre Moussa Diaby guida la classifica delle grandi occasioni create (10). Ottimo impatto anche per Youssef En Nesyri, chiamato a raccogliere l’eredità di Benzema e già decisivo con tre gol. Ora agli ottavi ci sarà l’Al Wahda, ma prima il campionato propone la sfida all’Al Hilal di Simone Inzaghi, altro ex compagno laziale. Un duello che può pesare nella corsa al titolo.