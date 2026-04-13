Belgio, la squadra di casa perde ma i tifosi restano allo stadio a festeggiare la Parigi-Rubaix

Il ciclismo è uno degli sport più amati in Belgio, al punto che la grande classica Parigi-Rubaix è stata trasmessa sui maxischermi degli stadi di calcio. Per la precisione, a Mechelen, nell'immediato post-partita contro l'Union Saint-Gilloise, i tifosi della squadra di casa sono rimasti sugli spalti anche a partita terminata, per seguire gli ultimi km della corsa che ha visto il trionfo di Wout Van Aert.

Il belga ha avuto la meglio su Tadej Pogacar al termine di uno splendido duello, con l'Achter de Kazerne, stadio che ospita le partite del KV Mechelen, esploso in un boato. In un attimo, la delusione per la sconfitta della propria squadra di calcio è stata dimenticata.