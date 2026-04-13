Atletico, Simeone: "Spero che Ruggeri faccia una grande gara domani col Barcellona"

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Barcellona di domani, ritorno dei quarti di finale di Champions League dopo il successo dei Colchoneros per 2-0 all'andata: "L'affronteremo con calma, sapendo quello che dobbiamo fare per continuare ad avere la possibilità di vivere settimane così belle. Con la sicurezza di sapere quale è il nostro cammino".

Col Barcellona sarà ancora una partita piena di gol?

"Loro sono una squadra che segna quasi sempre. Noi dovremo continuare a portare la partita dove pensiamo di fargli più male".

Come legge la scelta del Barcellona di far parlare Yamal in conferenza stampa?

"Non ci penso. Noi siamo concentrati sul nostro, il resto va bene tutto".

Avere due gol di vantaggio cambia qualcosa nel piano gara?

"Il risultato c'è, ma quando i calciatori iniziano a giocare lo fanno per vincere. Non mi aspetto niente di diverso".

La sorprende il rendimento di Ruggeri?

"Sta lavorando molto bene. Ha avuto alti e bassi, mi auguro che domani faccia una partita importante".