"Ho una famiglia": l'ex Milan Conceiçao tra confronto e sfogo con i tifosi dell'Al Ittihad

"Devi farci una promessa: dobbiamo vincere la Champions asiatica". È stata questa la richiesta spassionata e faccia a faccia di un tifoso dell'Al Ittihad a Sergio Conceiçao, diventato allenatore della squadra saudita lo scorso ottobre e attualmente al sesto posto di Saudi Pro League.

È successo tutto dopo il ritrovato successo En Nesyri e compagni contro l'Al Hazm per 1-0, concludendo così un periodo di mini crisi e interrompendo una striscia di tre partite senza vittoria. Nonostante il risultato ottenuto e i tre punti aggiunti in classifica, tuttavia, il clima in casa Al Ittihad non è parso dei più sereni, a distanza di pochi mesi dal "tradimento" di Karim Benzema approdato dai rivali dell'Al Hilal.

I tifosi al termine della partita non era tranquilli, tutt'altro. E Conceiçao, ex allenatore del Milan, si è avvicinato per avere un colloquio privato con i sostenitori dell'Al Ittihad in merito al rendimento a singhiozzi della squadra lungo la stagione. Mentre la lotta al titolo di Saudi Pro League è un miraggio, il desiderio di riscatto della piazza sarebbe di rendere realtà la conquista della Champions League asiatica.

L'allenatore portoghese non ha nascosto lo sfogo in merito a quanto vissuto finora: "Penso a tutto. Ho una famiglia, amico mio. Ho una famiglia e non sono felice di questo momento", le parole di Conceicao, che ha fatto una promessa ai tifosi in attesa di una risposta dall'ex tecnico rossonero. "Continueremo a lottare", la chiusura finale. Intanto il prossimo dentro-fuori dalla AFC Champions League sarà il 14 aprile contro gli emiratini dell'Al Wahda