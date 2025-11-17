Pocognoli sul rientro di Pogba: "Non mi sbilancio più. Tornerà quando sarà il momento"

Da quando è arrivato al Monaco lo scorso giugno, Paul Pogba non ha ancora disputato un solo minuto in maglia biancorossa. E, un mese dopo il suo arrivo sulla panchina del biancorossi al posto di Adi Hütter, anche Sébastien Pocognoli si trova a dover rispondere alla stessa domanda: quando tornerà in campo il campione del mondo 2018?

In un’intervista concessa all’AFP, il tecnico belga 38enne ha mantenuto la prudenza: "Rispondere troppo spesso a domande su un singolo giocatore non è nella mia filosofia. Ma Paul ha uno status e una notorietà particolari: è normale parlarne", ha spiegato. Pogba, 32 anni e 91 presenze in nazionale, è tornato ad allenarsi con il gruppo solo da venerdì scorso. Ma Pocognoli non vuole più esporsi: "Lo spero… ma l’ultima volta che l’ho detto, si è infortunato di nuovo alla caviglia. Quindi preferisco non fare previsioni. Tornerà quando sarà il momento. Posso solo dire che, quando è in campo, vedo un uomo felice e totalmente concentrato sul suo rientro al massimo livello".

Il nuovo allenatore monegasco insiste sul valore aggiunto che il francese può portare: "Il mio ruolo è aiutarlo insieme allo staff. Anche solo rivederlo in campo con il sorriso sarebbe fantastico. Non so se sarà facile, ma ci stiamo lavorando e Paul ha una grande forza mentale". Pocognoli ha infine ribadito l’importanza del suo ruolo nello spogliatoio: "I leader come Paul devono trasmettere qualcosa al club, alle nuove generazioni, ai tifosi. Se ben utilizzato, la squadra può trarre grande beneficio dalla sua aura". Pogba non gioca una partita ufficiale dal settembre 2023 (quando indossava la maglia della Juventus), prima della lunga squalifica per doping.