"Storia toccante". Francia, a Mbappé manca Pogba: "Tutti vogliamo un lieto fine per lui"

C'è qualcuno che sente la mancanza di Paul Pogba. Il centrocampista francese, scontata la squalifica per doping e firmato con il Monaco in estate, non ha ancora ricavato un solo minuto sotto la transizione Hutter-Pocognoli in panchina monegasca. Ancora alla ricerca della massima forma dopo oltre un anno di stop, tuttavia, il capitano e numero 10 della Francia Kylian Mbappé gli ha mandato un messaggio forte.

Tramite un'intervista rilasciata a Téléfoot, l'attaccante del Real Madrid attende con ansia il ritorno a giocare una partita ufficiale da parte di Pogba, soprattutto in ottica nazionale francese, dopo aver condiviso insieme il trionfo ai Mondiali 2018. "Parliamo spesso, e spero che possa tornare al meglio", ha esordito Mbappe. "Penso che molte persone stiano riponendo grandi speranze nel suo ritorno. È un giocatore che porta qualcosa di diverso, qualcuno che non lascia mai nessuno indifferente".

Insomma, l'ex PSG non dimentica la Pioche, nonostante la lontananza dal campo: "Penso che la sua storia, considerando il suo percorso e ciò che ha vissuto negli ultimi anni, sia davvero toccante. Tutti vogliamo un lieto fine per lui, che possa riprendersi la sua vita e la sua carriera".