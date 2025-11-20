Ouedraogo fa gola alle big d'Europa, il Lipsia si sfrega le mani: prezzo sopra i 60 milioni

Assan Ouedraogo sta uscendo dal tunnel, dopo il lungo periodo di sofferenza. Il centrocampista classe 2006 tedesco nella scorsa stagione di Bundesliga ha totalizzato solo 47 minuti di gioco a causa di infortuni prolungati a ginocchio e coscia, ma in questa stagione sta tornando a splendere. Ha già giocato tutti e 10 i match di campionato tedesco finora disputati con il Lipsia e si è distinto con prestazioni valide (2 gol, 3 assist).

Un momento positivo confermato anche con la Nazionale tedesca. L’ex Schalke, accostato diverse volte anche a Milan e Inter la scorsa stagione, ha infatti disputato un vero e proprio debutto da sogno: un solo a pochi minuti dal suo ingresso in campo nel 6-0 contro la Slovacchia. Insomma, Ouedraogo di riflesso ha catturato l'attenzione di svariati club europei.

Come riportato da Sky Sport DE, si tratta di top club, che hanno già preso informazioni sul giocatore di 19 anni. Ouedraogo non ha alcuna clausola di rescissione con il Lipsia, dunque il prezzo verrà stabilito dai Bullen. Dovesse mantenere livelli alti e la migliore forma possibile, è prevedibile che il club fissi un prezzo astronomico. Attualmente 50-60 milioni di euro non sarebbero sufficienti, e la tendenza è in crescita. Al momento il giocatore è completamente concentrato sulla stagione di Bundesliga e il suo obiettivo è di poter partecipare ai Mondiali 2026.