Galatasaray-Bodo/Glimt, le formazioni ufficiali: Osimhen c'è, Hauge prova a sfidarlo

Il Galatasaray si prepara a vivere una serata decisiva di Champions League, ospitando il Bodo/Glimt al RAMS Park di Istanbul nella terza giornata della fase a gironi. La formazione turca, chiamata a confermarsi dopo la bella vittoria contro il Liverpool, schiera un undici d’esperienza e qualità per cercare tre punti fondamentali davanti al proprio pubblico.

Il tecnico Okan Buruk conferma il modulo 4-4-2, affidandosi tra i pali a Cakir, protetto da una difesa composta da Sallai, Sanchez, Bardakci e Jakobs. In mediana spazio a Torreira e Lemina, coppia di equilibrio e intensità, affiancati sugli esterni da Akgün e Sané, pronti a spingere e creare superiorità. In attacco la potenza di Victor Osimhen, grande colpo del mercato estivo, sarà supportata dalla velocità di Barış Alper Yilmaz.

Dall’altra parte, il Bodo/Glimt di Kjetil Knutsen arriva in Turchia con la consueta filosofia offensiva, basata su possesso e verticalità. Il tecnico norvegese schiera un 4-3-3 dinamico con Haikin in porta, Sjovold, Björtuft, Aleesami e Björkan in difesa, mentre il trio di centrocampo sarà formato da Berg, Evjen e Fet. In avanti, Auklend, Høgh e Hauge proveranno a colpire in contropiede.

Galatasaray (4-4-2): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Akgun, Torreira, Lemina, Sane; Barış Alper Yilmaz, Osimhen.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan; Berg, Evjen, Fet; Auklend, Hogh, Hauge.