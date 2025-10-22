Athletic-Qarabag, le formazioni ufficiali: Valverde si affida ai fratelli Williams e Sancet

Al San Mamés arriva il Qarabag, nella terza giornata della fase campionato di Champions League. Dopo un buon avvio, l'Athletic di Ernesto Valverde vuole consolidare la propria posizione nel gruppo e avvicinarsi agli ottavi di finale. Il tecnico basco si affida al consueto 4-2-3-1, con Unai Simón tra i pali e una linea difensiva composta da Gorosabel, Paredes, Laporte e Berchiche. In mediana, spazio al dinamismo di Jauregizar e Rego, chiamati a dare equilibrio e copertura. Sulla trequarti, il talento dei fratelli Williams, Iñaki e Nico, insieme alla creatività di Sancet, rappresenta l’arma principale per innescare Guruzeta, terminale offensivo di un attacco rapido e tecnico.

Il Qarabag, abituato a sorprendere nei palcoscenici europei, risponde con lo stesso modulo, un 4-2-3-1 compatto e verticale. Il tecnico azero punta su Kochalski in porta, protetto da Matheus Silva, Mustafazada, Medina e Cafarquilyev. A centrocampo agiscono Bicalho e Borges, mentre sulla linea avanzata si muovono Duran, Andrade e Zoubir, a supporto della punta Akhundzade.

Si preannuncia una gara intensa: l’Athletic cercherà ritmo e pressing alto per imporre il proprio gioco davanti ai tifosi di Bilbao, mentre il Qarabag punterà su ripartenze e solidità difensiva.

Athletic (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Paredes, Laporte, Berchiche; Jauregizar, Rego; Inaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquilyev; Bicalho, Borges; Duran, Andrade; Zoubir; Akhundzade.