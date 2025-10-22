Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Repubblica Ceca, Jaroslav Kostl CT ad interim: guiderà la nazionale nelle sfide di novembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 17:12Calcio estero
Michele Pavese

Jaroslav Kostl è stato incaricato di preparare e guidare la nazionale ceca in vista delle prossime due partite di novembre: l’amichevole contro San Marino, in programma il 13 novembre, e l’ultima sfida di qualificazione ai Mondiali contro Gibilterra, il 17 novembre. "Il raduno della nazionale di novembre si avvicina rapidamente ed era per noi fondamentale mantenere la continuità", ha dichiarato il presidente della Federcalcio ceca (FAČR) David Trunda, spiegando la decisione di affidare la guida tecnica a Köstl.

L’allenatore, 35 anni, rappresenta una delle figure emergenti del calcio ceco. Ha maturato esperienza nei settori giovanili dello Sparta Praga e del Bohemians 1905, dove si è distinto per il suo approccio moderno e la capacità di lavorare con i giovani talenti. A livello di prima squadra, Köstl ha ricoperto il ruolo di viceallenatore accanto a Jindřich Trpišovský in diverse tappe significative della carriera di quest’ultimo: dal Viktoria Žižkov (2014–2015) al Liberec (2015–2017), fino alla lunga e vincente esperienza allo Slavia Praga (2018–2023), dove ha contribuito ai successi nazionali e alle ottime prestazioni in Europa.

Dal gennaio 2024 fa parte dello staff tecnico della nazionale ceca, un percorso che ora lo porta temporaneamente al comando della squadra maggiore. La sua nomina viene vista come un segnale di fiducia nel nuovo corso e nella volontà di proseguire nel solco del lavoro già avviato, puntando su professionalità, entusiasmo e coerenza tattica in vista delle ultime sfide dell’anno.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il simbolo Gabbia e le chiacchiere su Leao. Inter: una cosa su Pio (e su Chivu). Juve: le responsabilità oltre Tudor. Como: le bugie sugli investimenti. E le solite acrobazie al Var
