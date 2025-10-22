Oggi il Bernabeu omaggerà Lucas Vazquez: con la Juve il rigore di Benatia del 2018

La sfida di questa sera con la Juventus sarà, per il Real Madrid e i suoi tifosi, l’occasione di omaggiare Lucas Vazquez. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, infatti, i sostenitori delle merengues stanno preparando al Santiago Bernabeu una coreografia dedicata al laterale spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Real e che quest’estate, dopo quasi vent’anni di militanza - con una parentesi in prestito all’Espanyol - ha salutato la squadra madridista per trasferirsi al Bayer Leverkusen.

È proprio dai primi passi nella cantera del Real che prenderà le mosse lo spettacolo da proporre sugli spalti del Bernabeu. La coreografia vedrà protagonista l’immagine di un giovane Lucas, con indosso una giacca verde e una sciarpa del Real Madrid. L'immagine, pubblicata dallo stesso giocatore sui social media nel 2017 prima di un Clásico, servirà ai tifosi per dare al giocatore quell’addio che in molti ritengono avrebbe meritato e che invece il club di Florentino Perez non gli ha concesso.

Non è un caso che avvenga nella partita con la Juventus. Proprio con i bianconeri Lucas Vazquez fu infatti protagonista di un celebre e controverso episodio: è su di lui che fu fischiato il fallo commesso da Mehdi Benatia nei minuti finali del quarto di finale della Champions League 2018. Quello di Michael Oliver con il bidone dell’immondizia al posto del cuore, per capirsi. Per le merengues, fu il viatico per la “Decimoterza”.