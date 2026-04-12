Dalla Spagna: Arteta senza trofei? L'Arsenal punta Fabregas come sostituto in estate

L'Arsenal è caduto in Premier League. L'1-2 incassato ieri contro il Bournemouth spalanca una serie di dubbi e ripropone fantasmi nella fase clou della corsa al titolo, con il Manchester City a -9 ma con due partite in meno rispetto ai Gunners in vetta. Oltre a questo, le incertezze emerse riguardano anche la programmazione sul mercato del club londinese, per grandi investimenti effettuati per diverse stagioni e pochissimi titoli ottenuti finora. Ma per questa stagione oltre al campionato i ragazzi di Arteta sono in corsa anche per la Champions League, dopo aver superato di misura lo Sporting Lisbona.

Ma il credito e il tempo del tecnico spagnolo in quel di Londra si sta esaurendo, secondo quanto rivelato da Mundo Deportivo. Infatti, dopo sette stagioni sulla panchina dell'Arsenal e un contratto fino a giugno 2027, nel pieno delle trattative per il rinnovo, Mikel Arteta non ha il futuro assicurato. La questione potrebbe prendere una brutta piega qualora gli sfuggisse la Premier League e la Champions.

In tal caso Arteta non continuerebbe ad allenare l'Arsenal la prossima stagione. E c'è di più: la dirigenza avrebbe già il nome del successore in testa, secondo il quotidiano spagnolo. Si tratterebbe di Cesc Fabregas, che sta disputando una grande stagione al Como, con un calcio esteticamente attraente ed efficace, in lotta per quella che sarebbe una storica qualificazione in Champions League.

Ma il tecnico spagnolo di 38 anni sarebbe un candidato ideale da portare in casa Gunners per una valida ragione: conosce l'ambiente, visto che ha giocato lì per otto anni. Eppure, questo cambiamento radicale in panchina arriverebbe solo in caso di flop di Arteta, qualora rimanesse a mani vuote e senza alcun trofeo a fine stagione.